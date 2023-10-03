Политика и власть 03.10.2023 в 11:47
В Хурале Бурятии один Варфоломеев заменил другого
Мандат избранного сенатором Александра Варфоломеева передали его тёзке-однофамильцу
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Хурале Бурятии пройдет внеочередная сессия. Её повестку обсудили вчера на первом заседании Совета республиканского парламента.
Как сообщили в пресс-службе Хурала, созыв внеочередной сессии связан с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Бурятии Галины Горбатых.
- Народный Хурал обязан назначить нового члена Избирательной комиссии не позднее чем через десять дней со дня выбытия прежнего члена комиссии в соответствии с требованиями республиканского закона. Материалы по кандидатуре в Народный Хурал поступили, - пояснила зампред парламента Татьяна Мантатова.
Также на Совете обсуждался вопрос, связанный с изменениями в составе комитетов. Как известно, депутат Александр Варфоломеев сложил полномочия после его избрания сенатором. 29 сентября Избирком Бурятии передал его мандат «единороссу», однофамильцу сенатора Варфоломееву Александру Михайловичу, который возглавляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Согласно регламенту, каждый депутат, за исключением председателя Хурала и его заместителей, обязан состоять в одном из комитетов.
- 29 сентября поступило заявление от депутата Варфоломеева Александра Михайловича о включении его в состав Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, - сказала Татьяна Мантатова.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в пресс-службе Хурала, созыв внеочередной сессии связан с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии Бурятии Галины Горбатых.
- Народный Хурал обязан назначить нового члена Избирательной комиссии не позднее чем через десять дней со дня выбытия прежнего члена комиссии в соответствии с требованиями республиканского закона. Материалы по кандидатуре в Народный Хурал поступили, - пояснила зампред парламента Татьяна Мантатова.
Также на Совете обсуждался вопрос, связанный с изменениями в составе комитетов. Как известно, депутат Александр Варфоломеев сложил полномочия после его избрания сенатором. 29 сентября Избирком Бурятии передал его мандат «единороссу», однофамильцу сенатора Варфоломееву Александру Михайловичу, который возглавляет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Согласно регламенту, каждый депутат, за исключением председателя Хурала и его заместителей, обязан состоять в одном из комитетов.
- 29 сентября поступило заявление от депутата Варфоломеева Александра Михайловича о включении его в состав Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, - сказала Татьяна Мантатова.
Фото: «Номер один»
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