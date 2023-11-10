Политика и власть 10.11.2023 в 17:13

Семен Матхеев: «Надо увеличить субсидии аграриям»

Расходы бюджета Бурятии на отрасль расценили, как недостаточные
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Текст: Петр Санжиев
Семен Матхеев: «Надо увеличить субсидии аграриям»
Расходы на сельское хозяйство и рыбоводство на будущий год предложено установить на уровне почти два миллиарда рублей. Об этом говорилось в разработанном правительством Бурятии проекте бюджета республики на 2024 год. Документ был обсужден в стенах республиканского парламента на публичных слушаниях.

Предложенная сумма чуть больше, чем есть сегодня в бюджете-2023.

«Удельный вес отрасли в общих расходах республиканского бюджета составит 1,76 процента против 1,39 процента в 2023 году», - констатировал Семен Матхеев, председатель комитета Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, в своем выступлении на слушаниях.

Основная часть предполагаемого финансирования пойдет по госпрограмме «Развитие АПК и сельских территорий». Непосредственно на господдержку сельхозпроизводителей предложено направить порядка миллиарда рублей.

Оценивая реальный уровень финансирования аграриев, Семен Матхеев отметил, что за год цены на семена, горюче-смазочные материалы, запчасти, средства защиты выросли значительно.

«С учетом инфляции, бюджетные ассигнования на поддержку отрасли в 2024 году практически не увеличиваются. В конечном счете это может негативно отразиться, как на исполнении индикаторов госпрограмм, так и на положении наших аграриев», - сказал глава аграрного комитета.

Бурного расцвета аграрного направления в республике пока, к сожалению, не наблюдается и даже не прогнозируется.

Семен Матхеев сообщил собравшимся, что, согласно прогноза социально-экономического развития Бурятии, представленного правительством республики, в текущем году рост производства сельхозпродукции к предыдущему году составит в сопоставимых ценах 1 процент. «В 2024 году предусмотрен рост на 2,6 процента, по базовому варианту. И 4,2 - по целевому варианту. В ближайшей перспективе не ожидается значительного роста агропромышленного комплекса», - указал депутат Хурала, перечислив ряд основных продуктов питания, по которым регион имеет заметное отставание от уровня самообеспеченности.

Он призвал даже в условиях ограниченности средств изыскать возможность увеличения финансирования вышеупомянутой республиканской госпрограммы. Ведь на селе требуется продолжать обновление парка техники, технологическую модернизацию производства, строительство крупных молочно-товарных ферм, хранилищ.

Особый акцент был сделан на молочной отрасли Бурятии. Производство молока снижается, а молочное поголовье КРС сокращается. Шаги по поддержке делают, но они не приводят пока к положительному перелому. Прозвучало предложение об увеличении субсидий производителям молока.

Глава аграрного комитета Хурала высказался также за усиление поддержки активных фермерских хозяйств. В частности, депутат заявил о необходимости расширить грантовые программы «Агростартап» и «Семейная ферма», о том, что малым формам хозяйствования на селе надо больше помогать со сбытом продукции.

Комитет Хурала под руководством Семена Матхеева намерен продолжать работать над законопроектом о бюджете-2024, отстаивать интересы аграриев, предлагать поправки в законопроект.

Участники слушаний положительно восприняли настрой депутатов.

Фото: «Номер один»
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