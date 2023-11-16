Политика и власть 16.11.2023 в 09:23
Главу Бурятии наградили за большой вклад в изобразительное искусство
Алексею Цыденову вручили медаль от Российской академии художеств
Текст: Андрей Константинов
Главу Бурятии наградили медалью имени Таира Салахова за большой вклад в изобразительное искусство России. Награду Алексею Цыденову вручил первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Как сообщил Виктор Калинин, глава Бурятии – почетный член академии художеств, «коллега наш».
- Мы два года назад вручали ему это почетное звание и с тех пор у нас тесный контакт. В Бурятии замечательные, великолепные художники. И скульпторы замечательные, - сказал он.
Фото и видео: пресс-служба правительства Бурятии
Как сообщил Виктор Калинин, глава Бурятии – почетный член академии художеств, «коллега наш».
- Мы два года назад вручали ему это почетное звание и с тех пор у нас тесный контакт. В Бурятии замечательные, великолепные художники. И скульпторы замечательные, - сказал он.
Напомним, вчера на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве открыли День Республики Бурятия.
Фото и видео: пресс-служба правительства Бурятии
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