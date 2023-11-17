Улан-удэнцы обратились к председателю горсовета с личными вопросами

К председателю горсовета Улан-Удэ Чимиту Бальжинимаеву чаще всего на приём приходят с вопросами, касающимися жилищно-коммунального комплекса. Так и в этот раз жительница 502 км пожаловалась на чрезмерно большие начисления за ОДН электроэнергии. Женщина отчаялась и уже не знает, как бороться с большими суммами.На приёме присутствовала руководитель муниципальной жилинспенкции Анна Анучина, она взяла вопрос в работу и обещала разобраться.- Я сама инвалид и живу с сыном инвалидом и нам должны начислять коммунальную субсидию, а из-за того, что у нас такие огромные начисления за ОДН, которую мы не оплачиваем, мы субсидию не получаем, - пожаловалась женщина.По словам заявительницы, на сегодняшний день задолженность за ОДН составляет порядка 23 тысяч.Еще две женщины обратились с просьбой помочь решить вопрос с регистрацией по месту жительства и подбору помещения для детского центра.На все обращения председатель старается реагировать сразу же, не откладывая в долгий ящик. Такая работа позволяет не только оказать помощь в решении насущных проблем улан-удэнцев, но и получить обратную связь от населения. Разные проблемы жителей удается решать совместно со структурными подразделениями и районными администрациями.Приемы граждан председателя горсовета проходят каждый третий четверг месяца.Фото: горсовет Улан-Удэ