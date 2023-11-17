Политика и власть 17.11.2023 в 11:57

Улан-удэнцы обратились к председателю горсовета с личными вопросами

На все обращения Чимит Бальжинимаев старается реагировать сразу же
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Текст: Андрей Константинов
Улан-удэнцы обратились к председателю горсовета с личными вопросами
К председателю горсовета Улан-Удэ Чимиту Бальжинимаеву чаще всего на приём приходят с вопросами, касающимися жилищно-коммунального комплекса. Так и в этот раз жительница 502 км пожаловалась на чрезмерно большие начисления за ОДН электроэнергии. Женщина отчаялась и уже не знает, как бороться с большими суммами.

На приёме присутствовала руководитель муниципальной жилинспенкции Анна Анучина, она взяла вопрос в работу и обещала разобраться.

- Я сама инвалид и живу с сыном инвалидом и нам должны начислять коммунальную субсидию, а из-за того, что у нас такие огромные начисления за ОДН, которую мы не оплачиваем, мы субсидию не получаем, - пожаловалась женщина.

По словам заявительницы, на сегодняшний день задолженность за ОДН составляет порядка 23 тысяч.

Еще две женщины обратились с просьбой помочь решить вопрос с регистрацией по месту жительства и подбору помещения для детского центра.

На все обращения председатель старается реагировать сразу же, не откладывая в долгий ящик. Такая работа позволяет не только оказать помощь в решении насущных проблем улан-удэнцев, но и получить обратную связь от населения. Разные проблемы жителей удается решать совместно со структурными подразделениями и районными администрациями.

Приемы граждан председателя горсовета проходят каждый третий четверг месяца.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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