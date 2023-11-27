Мэрия Улан-Удэ и Росбанк договорились о развитии сотрудничества

В Улан-Удэ состоялась рабочая встреча мэра города Игоря Шутенкова и вице-президента, директора Сибирского филиала Росбанка Натальи Беловой.«Стороны обсудили перспективы развития дальнейшего сотрудничества. В частности, вопросы обслуживания и финансирования предприятий города и бюджетных организаций, работающих в сферах образования, культуры и спорта, участие банка в рассмотрении инвестиционных проектов, реализации программ поддержки предпринимательства в Улан-Удэ. Участники встречи выразили намерение подписать соглашение о сотрудничестве, определяющее общие принципы совместной работы», - сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ