Владимир Павлов: «Память о нём будет гореть яркой звездой!»

27 ноября в центре города увековечили память ушедшего из жизни председателя Народного Хурала первого и второго созывов Михаила Семёнова. Данное мероприятия состоялось в честь 85-летия со дня его рождения. Участие в открытии мемориальной доски приняли многие депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, в том числе - председатель Владимир Павлов.

В день открытия мемориальной доски на Проспекте Победы у дома, где проживал Михаил Семёнов, собралась толпа людей. Граждане, депутаты, заместители председателя Народного Хурала Баир Гармаев и Татьяна Мантатова. А также родные и близкие Семёнова. Для каждого из них он запомнился выдающимся человеком.

«Это несомненно очень важное событие для общественности нашей республики. Особенно для нас - для Народного Хурала. Поскольку Михаил Иннокентьевич работал председателем Народного Хурала два созыва. Трудился очень ярко, системно. Стал известным общественным и политическим деятелем. К тому моменту, когда Михаил Иннокентьевич возглавил Хурал в 1994 году, он уже обладал очень большим опытом работы с людьми и опытом работы на производстве», - вспоминает депутат Владимир Павлов.



«Я стал депутатом в 1998 году. Михаил Иннокентьевич был очень мудрым руководителем. В то время как раз только формировалось законодательство. Все те законы, которые принимались, должны были быть очень выверенными. Для этого Михаил Иннокентьевич создал межпарламентскую ассоциацию. Она стала его стратегическим решением. Еще раз подтвердив его мудрость и дальнозоркость в делах. Поскольку благодаря ассоциации ключевые решения не просто принимались, но и не противоречили федеральному законодательству», - отметил Владимир Павлов.



«Михаил Иннокентьевич имеет ученую степень кандидата юридических наук, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Госдумы РФ, Совета Федерации ФС РФ. Имеет почетное звание «Заслуженный инженер Бурятской АССР». Его вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, страны, в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства - огромный. Открывая мемориальную доску, мы еще раз отдаем дань уважения этому великому человеку. Память о нём будет гореть яркой звездой!», - подытожил Владимир Павлов.

Михаил Семёнов родился 26 ноября 1938 года в селе Корсунгай. После школы поступил в Иркутский горно-металлургический институт. Стал выпускником по специальности «горный инженер». Наработав огромный опыт переехал в Бурятию в 1965 году. Стал трудиться на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате. Успел побывать мастером, начальником участка, главным инженером рудника, главным инженером комбината. А в 1980 году был назначен на должность директора комбината.В конце июня 1994 года Михаила Иннокентьевича избрали депутатом Народного Хурала Республики Бурятия от Закаменского района. Им он оставался несколько созывов, параллельно занимая должность председателя.Председателем Межпарламентской ассоциации законодательных органов государственной власти Агинского Бурятского АО, Республики Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского АО Михаил Семёнов стал в марте 1999 года.