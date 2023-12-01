В Улан-Удэ прошла стратегическая сессия «Люблю свою республику»

Накануне, 30 ноября, в Республиканском бизнес-инкубаторе состоялась ярмарка-презентация проектов «Люблю свою республику – новые идеи, твори, мечтай, создавай!» В рамках мероприятия также прошла стратегическая сессия, на которой активные жители смогли рассказать о своей деятельности, поделиться идеями с единомышленниками и отыскать новых партнеров.

Так, событие посетил Глава Бурятии Алексей Цыденов. Он прошел по всем рядам ярмарки, поговорил с представителями НКО, ТОСов, а также других добровольческих структур. Открытие началось с видеообращения Президента РФ Владимира Путина. Как отметил руководитель страны, некоммерческие организации часто оказываются более эффективными, так как в них люди прежде всего работают по зову сердца, а не за деньги.







«Такая мотивация на помощь людям и достижение результатов в чувствительных социальных сферах – чрезвычайно важна для конченого результата!»

- отметил Президент РФ.



В свою очередь, Алексей Цыденов присоединился к словам Владимира Путина, а также отметил, что в регионе свыше 1,5 тысячи таких организаций.

«Я искренне благодарен всем нашим некоммерческим организациям, которые здесь присутствуют, а также всем, которых сегодня нет, но они работают в нашей республике. Хочу низко всем поклониться, потому что вы делаете мир добрее, светлее и лучше. Наша земля, Республика Бурятия, отличается неравнодушными, активными людьми!»,

- отметил Глава Бурятии.









Алексей Цыденов сообщил, что республика уже третий год подряд входит в число лидеров ДФО по поддержке такого движения. Наши некоммерческие организации выиграли 173 гранта по Фонду президентских грантов.

«274 миллиона рублей было получено за счет средств президентского фонда. На следующий год от нашей республики ушло 75 заявок. Мы решили сделать так: часто по нашим заявкам не хватает всего пары баллов. Чуть-чуть не хватило – обидно. И сейчас мы при нашем центре ТОС специально выделили бюджетные ставки, наняли специалистов, которые помогут эти гранты писать!»

- отметил глава региона.



Суть поддержки – помощь в оформлении необходимой документации для правильного составления заявки на грант. Такая возможность появится с 2024 года. Помимо Фонда президентских грантов, у добровольческих структур есть возможность подать заявки на Фонд культурных инициатив, в рамках грантов, разыгрываемых Росмолодежью или Администрацией Главы Бурятия и Правительства Республики.

Среди организаций в стратегической сессии приняли участие представители национально-культурных центров, патриотических движений, социальных структур, участники молодежных организаций и многие другие.

К примерам – Бурятское республиканское отделение Всероссийской Общественной организации ветеранов «Боевое Братство» на добровольной основе занимается разноплановой деятельностью – от сбора гуманитарной помощи военным на СВО до установления памятников в честь ветеранов Второй мировой войны. Сообщество не раз становилось победителем региональных конкурсов среди НКО. Глава братства Жамбал-Жамсо Жанаев совместно с ветеранами боевых действий ведет слаженную, системную работу по патриотическому воспитанию молодежи, оказанию поддержки участникам СВО. Он рассказал о самых выдающихся участниках движения, а также поделился подробностями всей деятельности братства.







«У нас в Боевом братстве есть активист Баир Цырендоржиев, который 40 лет назад поехал искать место захоронения своего деда – участника Великой Отечественной войны. Когда он приехал к нему, оказалось, нет никакой мемориальной доски, нет никаких указателей. Когда он установил памятную плиту, он узнал, что поблизости были и другие наши погибшие земляки. На следующий год решил поставить мемориальные плиты и им. Продолжил свою деятельность и таким образом отыскал в списках 3600 погибших военных из Республики Бурятия. И он решил продолжить заниматься этой деятельностью, восстанавливать память о наших земляках. Все 40 лет он занимался этой деятельностью, вступил в наше Боевое братство, теперь мы его всячески поддерживаем!»

- рассказал Жамбал-Жамсо Жанаев.



Другой представитель «Боевого братства» Очир Цыбиков занимается поиском бурятских участников Корейской войны 1950-1953 годов. С учетом, что об этой войне в свое время данные были засекречены, поиск ведется в весьма сложных условиях – порою, даже близкие родственники ветеранов этого военного столкновения не обладают никакой информацией.



«У нас в Бурятии есть четыре живых героя – участника этой Корейской войны. Самому младшему 90 лет, самому старшему 95 лет. Мы вручали им ордена, медали, поздравляем их на праздники, оказываем финансовую поддержку. Кроме того, сейчас по линии спецоперации у нас много мероприятий – это адресная помощь нашим войнам, сбор гуманитарной помощи. От формирования посылки, адресного отправления и вручения – это все наша работа»,

- отметил он.



Мероприятие также посетили представители ассоциация по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская тропа-Бурятия». Ее руководитель Андрей Сукнев вместе со своей командой занимается разработкой экологических проектов. В 2018 году проект «Строительство троп руками добровольцев» вошел в ТОП-100 лучших проектов России.

«Если у нас появятся большие протяженные тропы с национальным статусом – это как раз будет способствовать сохранению природы, воспитанию молодежи, это будет людей влюблять в природу без вреда для нее. Все человечество объединяет одно качество – мы не летаем, мы ходим. И нам нужны тропы! Для того, чтобы мы могли попадать в красивые места, нам нужна система троп. Спроектировать, построить и содержать – вот такая целая индустрия тропостроения»,

– отметил Андрей Сукнев.









Интересен тот факт, что если вокруг Байкала появится такая тропа, она создаст более 10 тысяч рабочих мест для самозанятых и предпринимателей. Это же поможет избежать случаи, когда туристы посещают дикие места и могут заблудиться в лесу, наткнуться на диких зверей – и многое другое.

«Когда у троп появится статус, тогда появится долгосрочный и системный подход. Не так давно мы ходили в школы, разговаривали с директорами и предложили обучать учителей, как проводить безопасный поход со школьниками. Тропы, в свою очередь – гарантия безопасности. Я также мечтаю построить вело-пешеходную дорожку от Улан-Удэ до Иркутска»

- поделился он.



В рамках мероприятия также прошло награждение победителей конкурса «Лучшие социально ориентированные некоммерческие организации Республики Бурятия». Призеры получили денежные сертификаты в поддержку своей деятельности.







Фото: "Номер один"