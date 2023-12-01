В Улан-Удэ прошла стратегическая сессия «Люблю свою республику»
Накануне, 30 ноября, в Республиканском бизнес-инкубаторе состоялась ярмарка-презентация проектов «Люблю свою республику – новые идеи, твори, мечтай, создавай!» В рамках мероприятия также прошла стратегическая сессия, на которой активные жители смогли рассказать о своей деятельности, поделиться идеями с единомышленниками и отыскать новых партнеров.
Так, событие посетил Глава Бурятии Алексей Цыденов. Он прошел по всем рядам ярмарки, поговорил с представителями НКО, ТОСов, а также других добровольческих структур. Открытие началось с видеообращения Президента РФ Владимира Путина. Как отметил руководитель страны, некоммерческие организации часто оказываются более эффективными, так как в них люди прежде всего работают по зову сердца, а не за деньги.
В свою очередь, Алексей Цыденов присоединился к словам Владимира Путина, а также отметил, что в регионе свыше 1,5 тысячи таких организаций.
«Такая мотивация на помощь людям и достижение результатов в чувствительных социальных сферах – чрезвычайно важна для конченого результата!»
- отметил Президент РФ.
Алексей Цыденов сообщил, что республика уже третий год подряд входит в число лидеров ДФО по поддержке такого движения. Наши некоммерческие организации выиграли 173 гранта по Фонду президентских грантов.
«Я искренне благодарен всем нашим некоммерческим организациям, которые здесь присутствуют, а также всем, которых сегодня нет, но они работают в нашей республике. Хочу низко всем поклониться, потому что вы делаете мир добрее, светлее и лучше. Наша земля, Республика Бурятия, отличается неравнодушными, активными людьми!»,
- отметил Глава Бурятии.
Суть поддержки – помощь в оформлении необходимой документации для правильного составления заявки на грант. Такая возможность появится с 2024 года. Помимо Фонда президентских грантов, у добровольческих структур есть возможность подать заявки на Фонд культурных инициатив, в рамках грантов, разыгрываемых Росмолодежью или Администрацией Главы Бурятия и Правительства Республики.
«274 миллиона рублей было получено за счет средств президентского фонда. На следующий год от нашей республики ушло 75 заявок. Мы решили сделать так: часто по нашим заявкам не хватает всего пары баллов. Чуть-чуть не хватило – обидно. И сейчас мы при нашем центре ТОС специально выделили бюджетные ставки, наняли специалистов, которые помогут эти гранты писать!»
- отметил глава региона.
Среди организаций в стратегической сессии приняли участие представители национально-культурных центров, патриотических движений, социальных структур, участники молодежных организаций и многие другие.
К примерам – Бурятское республиканское отделение Всероссийской Общественной организации ветеранов «Боевое Братство» на добровольной основе занимается разноплановой деятельностью – от сбора гуманитарной помощи военным на СВО до установления памятников в честь ветеранов Второй мировой войны. Сообщество не раз становилось победителем региональных конкурсов среди НКО. Глава братства Жамбал-Жамсо Жанаев совместно с ветеранами боевых действий ведет слаженную, системную работу по патриотическому воспитанию молодежи, оказанию поддержки участникам СВО. Он рассказал о самых выдающихся участниках движения, а также поделился подробностями всей деятельности братства.
Другой представитель «Боевого братства» Очир Цыбиков занимается поиском бурятских участников Корейской войны 1950-1953 годов. С учетом, что об этой войне в свое время данные были засекречены, поиск ведется в весьма сложных условиях – порою, даже близкие родственники ветеранов этого военного столкновения не обладают никакой информацией.
«У нас в Боевом братстве есть активист Баир Цырендоржиев, который 40 лет назад поехал искать место захоронения своего деда – участника Великой Отечественной войны. Когда он приехал к нему, оказалось, нет никакой мемориальной доски, нет никаких указателей. Когда он установил памятную плиту, он узнал, что поблизости были и другие наши погибшие земляки. На следующий год решил поставить мемориальные плиты и им. Продолжил свою деятельность и таким образом отыскал в списках 3600 погибших военных из Республики Бурятия. И он решил продолжить заниматься этой деятельностью, восстанавливать память о наших земляках. Все 40 лет он занимался этой деятельностью, вступил в наше Боевое братство, теперь мы его всячески поддерживаем!»
- рассказал Жамбал-Жамсо Жанаев.
Мероприятие также посетили представители ассоциация по развитию экотуризма в Республике Бурятия «Большая Байкальская тропа-Бурятия». Ее руководитель Андрей Сукнев вместе со своей командой занимается разработкой экологических проектов. В 2018 году проект «Строительство троп руками добровольцев» вошел в ТОП-100 лучших проектов России.
«У нас в Бурятии есть четыре живых героя – участника этой Корейской войны. Самому младшему 90 лет, самому старшему 95 лет. Мы вручали им ордена, медали, поздравляем их на праздники, оказываем финансовую поддержку. Кроме того, сейчас по линии спецоперации у нас много мероприятий – это адресная помощь нашим войнам, сбор гуманитарной помощи. От формирования посылки, адресного отправления и вручения – это все наша работа»,
- отметил он.
Интересен тот факт, что если вокруг Байкала появится такая тропа, она создаст более 10 тысяч рабочих мест для самозанятых и предпринимателей. Это же поможет избежать случаи, когда туристы посещают дикие места и могут заблудиться в лесу, наткнуться на диких зверей – и многое другое.
«Если у нас появятся большие протяженные тропы с национальным статусом – это как раз будет способствовать сохранению природы, воспитанию молодежи, это будет людей влюблять в природу без вреда для нее. Все человечество объединяет одно качество – мы не летаем, мы ходим. И нам нужны тропы! Для того, чтобы мы могли попадать в красивые места, нам нужна система троп. Спроектировать, построить и содержать – вот такая целая индустрия тропостроения»,
– отметил Андрей Сукнев.
В рамках мероприятия также прошло награждение победителей конкурса «Лучшие социально ориентированные некоммерческие организации Республики Бурятия». Призеры получили денежные сертификаты в поддержку своей деятельности.
«Когда у троп появится статус, тогда появится долгосрочный и системный подход. Не так давно мы ходили в школы, разговаривали с директорами и предложили обучать учителей, как проводить безопасный поход со школьниками. Тропы, в свою очередь – гарантия безопасности. Я также мечтаю построить вело-пешеходную дорожку от Улан-Удэ до Иркутска»
- поделился он.
Фото: "Номер один"