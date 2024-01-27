Политика и власть 27.01.2024 в 10:00
В Бурятии почтовые отделения превратят в мини-МФЦ
Жители районов республики смогут получать на почте госуслуги
Текст: Станислав Сергеев
О новой функции почтовых отделений в своем телеграм-канале рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов:
«Дорогие земляки, не секрет, что в селах районов отделения почты, зачастую, закрываются из-за отсутствия персонала. Загрузка не высокая, поэтому и ставки почтальонов не полные, а 0,5 или даже 0,25 от ставки. На такую зарплату желающих и не найти, - написал глава. - Руководитель МФЦ по Бурятии Виктор Иванов и директор Почты России в РБ Сергей Грачев подписали соответствующее соглашение о взаимодействии. Бурятия здесь пионер такой инициативы. Мы нарабатываем опыт, который, возможно, будет полезен регионам России.
Речь идет о том, чтобы в 33 населённых пунктах Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Еравнинского и других районов открыть филиалы МФЦ прямо в почтовых отделениях.
«Выделили на это 18 млн рублей для приобретения оргтехники и расходных материалов. Работники почты будут совмещать и функции операторов МФЦ. За счет этого у них повысится зарплата. Это позволит, и почту сохранить, и госуслуги сделать для людей ближе. Меньше надо будет ездить в райцентр. И почта сохранится и людям удобнее!», - написал Алексей Цыденов.
Напомним, в прошлом году остро стоял вопрос о возможном закрытии почтовых отделений. В связи с серьезными сокращениями зарплат, вызванными оптимизацией расходов, могло, к примеру, исчезнуть почтовое отделение в селе Турка.
Между тем, почтовые отделения всегда были важным местом, где жители сельской местности могли общаться друг с другом, обмениваться новостями и сообщениями. Своего рода местным центром, как школа. И когда закрываются такие центры, то вместе с потерей рабочих мест из сел исчезает что-то, что невозможно заменить.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова.
«Дорогие земляки, не секрет, что в селах районов отделения почты, зачастую, закрываются из-за отсутствия персонала. Загрузка не высокая, поэтому и ставки почтальонов не полные, а 0,5 или даже 0,25 от ставки. На такую зарплату желающих и не найти, - написал глава. - Руководитель МФЦ по Бурятии Виктор Иванов и директор Почты России в РБ Сергей Грачев подписали соответствующее соглашение о взаимодействии. Бурятия здесь пионер такой инициативы. Мы нарабатываем опыт, который, возможно, будет полезен регионам России.
Речь идет о том, чтобы в 33 населённых пунктах Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Еравнинского и других районов открыть филиалы МФЦ прямо в почтовых отделениях.
«Выделили на это 18 млн рублей для приобретения оргтехники и расходных материалов. Работники почты будут совмещать и функции операторов МФЦ. За счет этого у них повысится зарплата. Это позволит, и почту сохранить, и госуслуги сделать для людей ближе. Меньше надо будет ездить в райцентр. И почта сохранится и людям удобнее!», - написал Алексей Цыденов.
Напомним, в прошлом году остро стоял вопрос о возможном закрытии почтовых отделений. В связи с серьезными сокращениями зарплат, вызванными оптимизацией расходов, могло, к примеру, исчезнуть почтовое отделение в селе Турка.
Между тем, почтовые отделения всегда были важным местом, где жители сельской местности могли общаться друг с другом, обмениваться новостями и сообщениями. Своего рода местным центром, как школа. И когда закрываются такие центры, то вместе с потерей рабочих мест из сел исчезает что-то, что невозможно заменить.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова.
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