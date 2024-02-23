В Улан-Удэ прошел праздничный концерт в военном госпитале

Сегодня прошел праздничный концерт в военном госпитале в Улан-Удэ, где проходят реабилитацию бойцы со всей страны, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов в своих соцсетях. Перед военными выступили артисты.

«Пообщался с нашими бойцами, поблагодарил за службу. Ребята из Рязани и Самары пригласили к себе в гости. Со всеми губернаторами держу связь, решаем вопросы, если получаем запросы от раненых» - сообщил глава региона.

Он также пожелал военным скорейшего выздоровления.









Фото: правительство РБ