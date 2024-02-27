Федеральный министр высоко оценил реализацию нацпроекта «Демография» в Бурятии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков высоко оценил реализацию программ, реализуемых в рамках национального проекта «Демография» в Бурятии. В частности, по итогам совещания с главой республики Алексеем Цыденовым 26 февраля, министр сообщил, что рассматривается возможность о продлении в Бурятии программы «Старшее поколение» по нацпроекту «Демография».- Мы сегодня посетили социальные объекты, которые функционируют на территории Бурятии, в том числе пансионат «Нарата», построенный благодаря нацпроекту «Демография» по программе «Старшее поколение». Он был открыт в 2023 году. Сегодня мы увидели, что объект уже живет, полностью заселен. Люди довольны условиями проживания. Мы обсудили потенциальную возможность продления программы по строительству стационарных социальных объектов в территории Бурятии на 2025-2026 годы, - рассказал Антон Котяков.Как сообщил глава Бурятии, в рамках нацпроекта в ближайшие годы в республике планируется создание еще одного дома для престарелых. Также по итогам визита в республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» Антон Котяков и Алексей Цыденов обсудили возможность развития на базе этого учреждения дополнительные услуги для семей с детьми с особенностями развития.- Материально-техническая база объекта достаточно хорошая. Штат укомплектован специалистами, созданы условия для оказания поддержки детям по всем современным стандартам. Уверен, что этот объект сегодня востребован. У него есть достаточно хорошая перспектива с точки зрения продвижения дальнейшего наполнения соответствующими услугами для детей, - отметил министр.В ходе встречи глава Бурятии и министр труда и социальной защиты России также обсудили вопросы поддержки семей с детьми.Фото: пресс-служба правительства Бурятии