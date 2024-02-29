Владимир Путин заявил о планах строительства байкальского курорта

Поддержка развития регионов будет продолжать оставаться одной из ключевых задач федеральных властей. В том числе, регионов, удаленных от Центральной России. Это следует из послания Федеральному собранию, которое сегодня зачитал президент страны Владимир Путин.При этом глава государства остановился на некоторых конкретных мерах и даже отметил интересные перспективные проекты.«Современная и безопасная инфраструктура появится вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта «5 морей». Только этот проект позволит увеличить внутренний туризм на 10 млн человек в год», - выступил президент страны.Путин обнародовал большую цель на ближайшие годы: «Регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжения средствами в рамках реализации федеральных проектов. Поддержим те субъекты Федерации, у которых есть потенциал для развития, но которые нуждаются в помощи. К 2030 году все наши регионы должны стать экономически самодостаточными».В современных условиях, президент высказал предложение списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам. Эти средства должны быть направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.Поддержка регионов, считает Владимир Путин, должна приводить к повышению уровня жизни проживающего там населения. Запланировано создать список из 200 крупных и малых городов России, которые получат особую поддержку государства.После запуска успешных программ «Земский учитель» и «Земский доктор», в будущем году стартует «Земский работник культуры».Причем Дальнему Востоку дадут преференцию - специалист, который переедет на работу в дальневосточное село, сможет получить единовременную выплату не в 1 млн, а в 2 млн рублей. Двухмиллионниками также будут специалисты, переехавшие на Донбасс и в Новороссию.«Также продолжим специальные ипотечные программы для жителей этих регионов», - заверил Путин.Для жителей Бурятии важно то, что Владимир Путин поставил перед страной задачу к 2030 году сортировать все твердые отходы, которые подлежат сортировке. Также он указал на необходимость увеличения темпов расселения в России аварийного жилья, продолжения программы «Чистая вода», обновления общественного транспорта и школьных автобусов, надо будет уменьшить загрязнение окружающей среды и продолжить лесовосстановление.Владимир Путин напомнил, что на Дальнем Востоке остро стоит вопрос с очередями на погранпунктах, водителям порой приходится ждать часами. Этот вопрос будут решать. Мощность БАМа будут также наращивать. Задач впереди много, но они решаемы.