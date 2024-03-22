Бурятия отправила два внедорожника в зону СВО

На днях два автомобиля из Бурятии доставили в зону СВО. Военные из Бурятии благодарят главу республики Алексея Цыденова, правительство республики и АНО «Содействие» за предоставленные два автомобиля высокой проходимости.

«Автомобили зарекомендовали себя хорошо и уже выполняют боевые задачи»,



- высказались бойцы

Военнослужащим в выполнении военных задач такие автомобиля сегодня крайне необходимы. Они служат им для перемещения по объектам, а также для грузоперевозок. Отметим, ранее бойцы также получили партию гуманитарной помощи из нашей республики – приборы ночного видения, систему доставки и сброса груза для беспилотника, тактические очки и т.д.



Фото: скриншот из видео