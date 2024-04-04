Михаил Мишустин: В экономику и соцсферу Дальнего Востока в 2023 году вложено более 3 трлн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин в ежегодном отчете перед Государственной Думой рассказал о результатах развития Дальнего востока. Он отметил, что в экономику и социальную сферу дальневосточных регионов за минувший год вложено более трех триллионов рублей.За последнее время с применением господдержки там начата реализация около трех тысяч инвестиционных проектов. Почти четверть из них уже завершены. Достаточно активен бизнес и в Арктической зоне. Применяются различные инструменты для привлечения частных средств. Работают территории опережающего развития, особые условия есть у Свободного порта Владивосток, что помогло ввести в эксплуатацию только в прошлом году около ста десяти проектов.- Почти три года назад по итогам поездки на Итуруп было принято решение о предоставлении преференциального режима предпринимателям на Курильских островах. Уже двадцать четыре резидента приступили к новым проектам с общим объемом инвестиций порядка пяти миллиардов рублей и созданием более четырехсот рабочих мест, - сообщил Михаил Мишустин.По его словам, хорошую динамику показали механизмы, которые применяются на территории макрорегиона. Среди них «Дальневосточная концессия», «Единая президентская субсидия», «Дальневосточный гектар». Их действие позволило создать за четыре года около тысячи объектов социальной инфраструктуры. Земельные участки получили свыше ста двадцати тысяч человек. Еще один инструмент - «Дальневосточный квартал». Он станет способствовать комплексной застройке с учетом современных стандартов и запросов людей.Активно повышается уровень транспортной связанности субъектов внутри округа. За три года по льготным тарифам Единая дальневосточная авиакомпания перевезла более восьмисот тысяч человек.— По соглашениям с резидентами ТОР и СПВ привлечено более 7,5 трлн рублей инвестиций. Фактически вложены 3,16 трлн рублей, создано 123 тыс. рабочих мест.— Резидентами Арктической зоны РФ стали 727 компаний. Объем инвестиций по соглашениям составляет 854 млрд рублей, из которых 143 млрд рублей уже вложены. Всего в проекты с использованием механизмов господдержки в Арктике привлечено 1,9 трлн рублей, фактически инвестированы 549 млрд рублей.— На новых предприятиях, созданных с использованием господдержки резидентами ТОР и СПВ, средняя заработная плата на 58% превышает среднероссийскую.— Для бизнеса на Курилах предусмотрено освобождение от уплаты ряда налогов, понижены тарифы страховых взносов на 20 лет, возможен беспошлинный ввоз оборудования по процедуре свободной таможенной зоны. Большая часть участников льготного режима реализует проекты в туристической сфере.— По Дальневосточной концессии реализуется 29 социально значимых проектов в 9 регионах общей стоимостью более 96 млрд рублей.— Только на Дальнем Востоке и в Арктике можно получить бесплатно гектар земли для строительства дома или ведения бизнеса. Популярные виды использования участков: ИЖС (51%), сельское хозяйство (29%), предпринимательство (8%), отдых и рекреация (7%), иная деятельность (5%).— Участниками программы «Гектар» в Арктике уже стали 6,3 тыс. человек, которые строят на собственной земле жилье, реализуют предпринимательские проекты.— Дальневосточные кварталы строятся в 7 регионах Дальнего Востока. Инвесторам, реализующим проекты комплексной застройки, предоставлены льготы резидентов территорий опережающего развития. В таких проектах должно быть предусмотрено не только жилье, но и комфортная городская среда, социальная инфраструктура: детские сады, школы, медицинские учреждения. Планируется построить 1,8 млн кв. м нового жилья для 65 тысяч дальневосточников.— По поручению президента России реализуется программа строительства 10 тыс. арендных квартир для специалистов востребованных профессий. Арендные платежи за такие квартиры существенно ниже рыночных за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов. Первые 106 квартир – заселены.— Мощный стимул жилищному строительству дала льготная Дальневосточная ипотека. Благодаря доступным кредитам под 2% годовых купили или построили новое жилье более 100 тыс. семей.— На Дальнем Востоке по поручению президента России реализуются 22 комплексных плана развития городов и агломераций, которыми предусмотрены 875 проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Среди них – и новые Дальневосточные кварталы. Кроме того, утвержден перечень из 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, для которых разрабатываются мастер-планы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии