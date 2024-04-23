Глава Бурятии: Улан-Удэ имеет все возможности, чтобы стать транспортным хабом по приему туристов из Китая и в Китай

Глава Бурятии Алексей Цыденов в Пекине провел переговоры с директором департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китайской народной республики господином Чжан Хао.

Алексей Цыденов рассказал о возможностях расширения туристического обмена между Китаем и Бурятией. Строящиеся объекты инфраструктуры на побережье Байкала, новый терминал аэропорта «Байкал» позволят значительно расширить возможности республики по приему туристов. Он отметил, что сейчас важнейшая задача - открытие прямого авиасообщения между Китаем и Бурятией. Глава Бурятии подчеркнул, что аэропорт «Байкал» имеет уникальный статус «пятой свободы воздуха».





«Улан-Удэ имеет все возможности, чтобы стать транспортным хабом по приему туристов из Китая и в Китай. На данный момент, Улан-Удэ имеет прямое авиасообщение с 15 городами странами и как дальневосточный регион имеет льготные билеты для жителей России за счет федеральных субсидий», - отметил Алексей Цыденов.

«Мы очень рады, для нас большая честь приветствовать вас в нашем министерстве. Бурятия обладает богатыми туристическими ресурсами. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» проводилось очень много работы с Китаем. Бурятия богата культурными и туристическими ресурсами, имеет удобное транспортно-логистическое положение. Раньше именно на территории Бурятии проходил Великий чайный путь, республика и сейчас является значимым дорожным узлом в восточном районе. Это преимущество для развития туризма», - отметил господин Чжан Хао.





Господин Чжан Хао сообщил, что в Китае очень популярна песня китайского молодого певца «На берегу озера Байкал». «После прослушивания этой песни многие представители молодежи хотят увидеть Байкал своими глазами. Поэтому мы очень рады видеть, что Бурятия становится важным местом назначения для китайских туристов. Правительство двух стран создает платформу, хорошие условия для развития туристического сотрудничества регионов. Были созданы механизмы для развития этого сотрудничества: межправительственный комитет по сотрудничеству между Северо- Восточным Китаем и Дальним Востоком России, проводится совещание руководителей туристических структур России, Китая и Монголии. Именно на этой платформе можно расширить туристическое сотрудничество», - отметил директор департамента министерства культуры и туризма КНР.



В Улан-Удэ 2 июля 2024 года пройдет восьмое совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии. «Надеемся, что на этом совещании три стороны смогут достичь хороших договоренностей. Ведь развитие туризма и сотрудничество в области туризма - это еще и хороший способ продвижения экономики и социального развития. Надеюсь, что общими усилиями мы увеличим взаимный туристический поток», - отметил господин Чжан Хао.

Фото: Правительство РБ