Политика и власть 14.06.2024 в 16:10

Владимир Павлов поздравил медиков с профессиональным праздником

Лучшим медработникам вручили госнаграды и грамоты
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Текст: Елена Кокорина
Владимир Павлов поздравил медиков с профессиональным праздником

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов вместе с Главой республики Алексеем Цыденовым приняли участие в торжественном собрании медицинских работников, посвященном их профессиональному празднику.

- От имени депутатов Народного Хурала примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Вы – люди самой уважаемой и нужной обществу профессии. Здоровье нации – это один из важнейших государственных приоритетов. Органы государственной власти Республики Бурятия делают все, чтобы укрепить систему здравоохранения республики – возведены Центр ядерной медицины и новое современное здание онкодиспансера, строятся поликлиники, ФАПы, обновляется медицинское оборудование, закупается новый санитарный транспорт, реализуются программы подготовки и привлечения медицинских кадров, - сказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского парламента отметил, что для обеспечения устойчивого функционирования и развития системы здравоохранения региона Народным Хуралом принят ряд важных законов.

- Для закрепления медицинских кадров республиканским парламентом установлены отдельные меры соцподдержки медработников первичного звена здравоохранения и скорой помощи. Принимая законы, хотим, чтобы медицинская помощь у нас была качественной и доступной для всех жителей Бурятии, чтобы условия в медучреждениях были комфортными для всех – и для пациентов, и для врачей, - подчеркнул Владимир Павлов.

Он выразил благодарность ветеранам, всем медработникам за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Медицинским работникам Владимир Павлов вместе с Главой Бурятии вручили государственные награды, Почетные грамоты Правительства и Народного Хурала Республики Бурятия.

Фото: Народный Хурал РБ

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