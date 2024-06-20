Монголы предложили перевести пункта пропуска Ханх-Монды на круглосуточный режим

19 июня глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с делегацией Хубсугульского аймака Монголии, которая прибыла в Улан-Удэ с рабочим визитом. Её возглавлял губернатор аймака господин Пилжээ Лхагважава. Стороны поделились планами и перспективными направлениями для сотрудничества.- У Бурятии и Монголии дружба народов сложилась исторически. И в последние годы наши экономические и дружеские связи только укрепляются. Очень много у нас российско-монгольских больших значимых проектов планируется. И такое общение между людьми, общение на уровне приграничного сотрудничества в данном случае, мне кажется, привлекает особое значение, - сказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии подчеркнул, что в этом году подписано российско-монгольское соглашение по модернизации пункта пропуска «Ханх-Монды», после реконструкции МАПП будет работать в режиме не двустороннего, а международного пункта пропуска. Также ожидается дальнейшее развитие сотрудничества с Монголией, рост деловой кооперации и туристических обменов, в том числе по маршруту Байкал – Хубсугул.Губернатор аймака Пилжээ Лхагважав в свою очередь предложил рассмотреть возможность перехода пункта пропуска в круглосуточный режим работы и отметил, что с монгольской стороны ожидается капитальный ремонт дороги, ведущей к МАПП «Ханх-Монды».Господин Пилжээ Лхагважав также выразил благодарность правительству Бурятии, фермерскому сообществу и жителям республики за поставку гуманитарной помощи в виде зерна в период зимнего падежа скота в Монголии. Он также озвучил еще ряд предложений по взаимовыгодному сотрудничеству между Хубсугульским аймаком и Бурятией. В частности, это туризм, сельское хозяйство, импорт и экспорт продовольственных и не продовольственных товаров, обучение в республиканских высших и средних учебных заведениях студентов из Монголии по направлениям «ветеринария», «сельское хозяйство», «IT-технологии» и другим востребованным профессиям.Фото: пресс-служба правительства Бурятии