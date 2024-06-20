Москва уже рассматривает планы Бурятии

Члены Совета Народного Хурала в очередной раз обратили внимание на положение с качеством воздуха в республике. Бурятия, как известно, имеет большие планы по улучшению ситуации и парламентарии постоянно держат этот актуальный для многих граждан вопрос в поле зрения.На территории республики есть сразу несколько населенных пунктов, в которых отмечается напряженная ситуация. Министр природных ресурсов Наталья Тумуреева доложила депутатам о текущем положении дел.Все последние годы основной объем выбросов загрязняющих веществ в воздух приходился на гг. Улан-Удэ и Гусиноозерск, а также п. Селенгинск.Причем выбросы идут в таком масштабе, что, по данным Бурятского гидрометеоцентра, в столице республики и Селенгинске отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферы. Эти населенные пункты на протяжении десяти лет подряд входят в российский приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В г. Гусиноозерске загрязнение характеризуется, как высокое.«Есть распоряжение правительства Российской Федерации, которым эти населенные пункты были включены в нацпроект «Чистый воздух». Сейчас формируется новый нацпроект, который будет называться «Экологическое благополучие», - сказала министр.Сегодня, сообщили собравшимся, идет эксперимент по квотированию выбросов. В его рамках во всех трех населенных пунктах уже проведены сводные расчеты загрязнения воздуха и утверждены (в мае-июне 2024 г.). «До 15 декабря проводится расчет и оценка рисков для здоровья человека. Все материалы готовы, Роспотребнадзор обещает это сделать до конца лета», - доложила Наталья Тумуреева.Потом предстоит утвердить перечень квотируемых объектов, квоты для каждого, а также план проведения мероприятий по снижению выбросов загрязнений в воздух. Затем, конечно, эти мероприятия будут проводиться. Установят целевые показатели по снижению выбросов от объектов ЖКХ, промпредприятий (в т. ч. в сфере теплоэнергетики) и т. д.По словам министра, идет работа с предприятиями, чтобы они понимали, что на них будут наложены квоты и они не смогут их превышать. «Предприятия должны будут ежегодно уменьшать свои выбросы. Для крупных предприятий это сложно. Для некоторых это, наверное, было неприятным сюрпризом. Но на сегодня у всех есть понимание», - подчеркнула Наталья Тумуреева.Членам Совета Хурала было подробно доложено о структуре загрязнения воздуха по трем самым неблагополучным населенным пунктам.Например, в Улан-Удэ 45 095 домов частного сектора выбрасывают в атмосферу города 105 345,51 т загрязняющих веществ в год. Это 74,22% от всего их улан-удэнского годового объема, попадающего в воздух. На промобъекты приходится 24,89%. Остальные источники воздушного загрязнения вносят минимальный вклад.Поэтому одно из наиболее актуальных ближайших мероприятий по улучшению качества воздуха – это перевод части зон ИЖС на электроотопление на Левом берегу, в мкрн. Забайкальском, зонах «Стеклозавод-Шишковка-Аршан-Верхняя Березовка», «Комушка-Горький». Выбор сделали на основании исследований.В 2024-2030 гг. планируется реконструировать «электрическое» хозяйство в этих местах. Стоимость реконструкции на сегодня составляет более 8 млрд. рублей. В прошлом году был выделен казначейский кредит почти на полмиллиарда рублей и на эти деньги идет проектирование документации по реконструкции электросетей на Левобережье и в мкрн. Забайкальский.Согласно плана проведения мероприятий, «пилотной» зоной являются ДНТ «Сибиряк», «Урожай», «Профсоюзник».Одновременно мэрия г. Улан-Удэ предполагает наладить выпуск бездымного угля, продолжать реконструкцию теплосетей и закрытие малых котельных.В ходе заседания члены Совет Хурала отметили, что в деле исполнения рассматриваемого республиканского закона есть положительные стороны, но по-прежнему остаются актуальные вопросы.Так, говоря о том, что в республике есть три неблагополучных по загрязнению воздуха населенные пункта, парламентарии указали, что по остальным отсутствует полная информация о состоянии воздуха, т. к. пунктов наблюдения мало. В связи с этим, Совет Хурала рекомендовал правительству республики проанализировать вопрос организации самостоятельной региональной сети мониторинга атмосферного воздуха.Обсуждение еще раз показало, что жителей г. Улан-Удэ очень волнует тема загрязнения воздуха.Депутат Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политики, вновь поднял проблему своих избирателей, которые возмущены положением. Он напомнил, что мкрн. Загорск, Восточный предполагалось тоже внести в список территорий, где прежде всего будут развивать электросети под электроотопление, но в итоге не внесли. «Там очень много частного сектора. И там отключают свет. Буквально сегодня ко мне обратились – отключили в очередной раз. В частном секторе электросети не выдерживают», - констатировал он.Как пояснила министр, оценивалось рассеивание и плотность населения, и было решено не включать эти микрорайоны в первоочередные зоны. Но Наталья Тумуреева сказала, что она достаточно хорошо знает Загорск и там ситуация не очень хорошая, в т. ч. загрязнение идет от котельной.«Сейчас новый нацпроект только формируется. Идет очень много споров о том, что в него включить. Мы, конечно, настаиваем, чтобы все наши мероприятия вошли в комплексный план. И мы идем впереди всех новых городов, включенных в нацпроект, на первом месте», - сказала она, заверив, что в процесс хотят включить весь город.Депутат Марковец заявил, что в ситуации в Загорске, Восточном значителен вклад «ТГК-14».«Четыре трубы, которые дымят. Особенно авиационный завод. Зимой окрестности просто накрывает черным облаком, прямо чернота, вы, наверное, видели эти фотографии. В прошлом году с огромным трудом, благодаря тому, что приехала природоохранная прокуратура, было серьезное совещание, за одной трубой в центре микрорайона, вроде бы, стали следить. А вот три трубы, которые у нас идут от авиационного завода, как дымили черным, так и работают. А ветер дует в разные стороны. И получается, что поселок, когда они соединяются, весь под таким черным смогом находится», - выступил он и призвал минприроды Бурятии обратить внимание на деятельность «ТГК-14» в указанных микрорайонах.Председатель Народного Хурала Владимир Павлов, который вел заседание, тоже отметил, что ситуация с атмосферным воздухом оставляет желать лучшего и все согласны, что ее надо менять. «Но избиратели спрашивают депутатов – сколько надо будет платить за электроэнергию в случае использования электроотопления? Будут ли субсидии?», - спросил он.Выяснилось, что в комплексном плане есть такое мероприятие, как субсидирование населения. Но конкретика пока отсутствует. «Комплексный план, где прописаны все мероприятия, с деньгами, пока не утвержден», - пояснила Наталья Тумуреева.Тем не менее, домов с электроотоплением становится все больше и инфраструктура не выдерживает. Владимир Павловн констатировал, что модернизация электросетей – это масштабная работа на несколько лет. Он призвал форсировать то, что можно сделать быстрее – фильтры, бездымное топливо.Петр Мордовской, председатель комитета Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы, поднял вопрос о положении с пеллетами. «Правительство многое пытается делать, но вопросов больше, чем ответов», - сказал он.Татьяна Мантатова, зампредседателя Народного Хурала, поддержала коллегу и заявила, что вопросов по проблеме борьбы с загрязнения воздуха от жителей очень много. «Людям нужно больше информации. Мое предложение – обратить на это внимание», - резюмировала она.Фото: «Номер один»