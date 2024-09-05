Политика и власть 05.09.2024 в 14:02

Политолог дал прогноз на предстоящие муниципальные выборы в Бурятии

Высокой явки и нарушений на них не ожидается
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Текст: Иван Иванов
Политолог дал прогноз на предстоящие муниципальные выборы в Бурятии
В единый день голосования 8 сентября в Бурятии пройдёт 26 выборов различных уровней. Будет избираться Улан-Удэнский городской Совет, районные Советы, главы сельских поселений и т.д.

По мнению зампредседателя Общественной палаты Бурятии Алексея Бадонова, жители республики не покажут высокой явки на предстоящих выборах, поскольку муниципальные выборы интересны лишь жителям муниципалитета, где они проводятся. Сами выборы пройдут спокойно, без нарушений.

«У нас подготовлены общественные наблюдатели, которые будут следить за прозрачностью и законностью выборов. За последние годы уровень подготовки общественных наблюдателей вырос, поскольку перед каждыми выборами они проходят обучение, актуализируют знания. Считаю, что в Бурятии общественное наблюдение находится на достаточно высоком уровне. К примеру, во время президентских выборов в этом году все наши наблюдатели хорошо отработали, за все три дня голосования было выявлено одно нарушение, которое быстро устранили», - сказал Бадонов.

Важно отметить, что в Единый день голосования форма дистанционного электронного голосования в Бурятии работать не будет. При этом, жители республики могут проголосовать досрочно при наличии уважительных причин (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины):

- в Улан-Удэ в помещениях ТИК с 28 августа по 7 сентября,

- в районах республики: в помещениях УИК с 4 по 7 сентября.

Фото: «Номер один»
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с 4 по 10 сентября

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