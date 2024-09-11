ВЭФ-2024: новые горизонты развития

В начале сентября во Владивостоке прошел «Восточный экономический форум - 2024». Главной его идеей было развитие дальневосточных регионов до 2030 года. ДФО объединяет 11 регионов. Бурятия вошла в его состав в 2018 году. Переход республики из СФО в ДФО дал новый толчок развитию региона. Участие региона в ВЭФ - 2024 подтвердило, что Бурятия идет по пути динамичного развития.На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 258,97 млрд рублей.Крупным шагом вперед для республики стало подписание между главой Бурятии Алексеем Цыденовым и генеральным директором компании «Эн+» Владимиром Колмогоровым соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла.«Проект строительства Мокского гидроузла открывает новые возможности для нашего региона и позволит не только обеспечить стабильное энергоснабжение и улучшить водоснабжение, но и создаст новые рабочие места. Проект нацелен на экономическое развитие северных районов Бурятии, в первую очередь Муйского. Мы, безусловно, стремимся развивать такие проекты - экологичные, экономически эффективные и высокотехнологичные», - заявил глава Бурятии.Создание гидроузла предполагает строительство двух ГЭС на реке Витим. Перспективная мощность станций - 1200 и 210 МВт. ГЭС обеспечат энергоснабжение новых промобъектов, активизируют расширение транспортной инфраструктуры в республике и т. д. Это фактически стало откликом Бурятии на то, что Путин на ВЭФ - 2024 поручил ликвидировать дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Достройка ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ – это развитие существующего объекта. Но надо думать и над новыми.На ВЭФ - 2024 президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве в развитии IT-отрасли в республике. В г. Улан-Удэ откроют кампус «Школы 21», которая начнет готовить для республики квалифицированных ИТ-специалистов. «Для «Школы 21» предоставляем пространство в Бурятском центре креативных индустрий, который сейчас строим», - пояснил Алексей Цыденов.И будущий кампус школы поможет создать для учеников лучшие условия обучения.Выступление Путина на ВЭФ - 2024 вновь показало, что федеральные власти продолжат усиливать внимание к Дальнему Востоку. Глава государства сказал, что для реализации мастер-планов развития дальневосточных городов с 2025 по 2030 год будут выделены дополнительные 100 млрд рублей. «Мы будем каждый год отслеживать динамику дальневосточных мастер-планов», - отметил российский президент.Для Бурятии это важно, ведь в числе городов с утвержденными мастер-планами есть города Улан-Удэ и Северобайкальск.Путин также выделил столицу республики (и некоторые другие города), говоря о поддержке образования, он поручил построить университетские кампусы в городах Улан-Удэ, Чите и Петропавловске-Камчатском. Так что можно сказать, что общевузовский кампус, намеченный в центре Улан-Удэ, точно будет возведен.Главным промышленным открытием «Восточного экономического форума - 2024» стал ГОК «Озерный» в Еравнинском районе Бурятии. ГОК будет осваивать одноименное месторождение полиметаллов, крупнейшее в России. Оно также входит в десятку крупнейших цинковых месторождений на планете по объему запасов и качеству руды. В торжественной церемонии запуска горно-обогатительного комбината приняли участие президент России Владимир Путин, зампред правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и другие высокие лица.Глава Бурятии отметил, что строительство «Озерного» ГОКа – это долгожданный и значимый для республики проект. «Новая отрасль, новые рабочие места, новая жизнь для Еравнинского района. Да и вся республика почувствует эффект от этого проекта», - сказал Алексей Цыденов.На предприятии введены в эксплуатацию ключевые объекты производственной и социальной инфраструктуры. Оно первым в республике получило комплексное экологическое разрешение, подтверждающее работу по самым высоким экологическим стандартам и технологиям. Запуск ГОКа повысит экономический суверенитет страны. В будущем году комбинат выйдет на плановую мощность и будет выдавать в год до 600 тыс. тонн цинкового и до 82 тыс. тонн свинцового концентрата.Правительство Бурятии и ООО «Купольные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве в интереснейшем направлении. Фирма реализует в республике проект по производству купольных домокомплектов разного назначения. Планируемый объем инвестиции – 250 млн рублей. Ориентировочный период реализации - до 2029 года.Отличительные особенности сооружений - быстрота возведения, они теплые, экологичные и долговечные. «Дом можно отопить буквально одним чайником. И он будет теплый. Собирается дом за 30 дней под ключ, с отделкой. Собираем всесезонно. В прошлом году мы реализовали первый проект - три домика на территории Максимихи», - рассказали представители фирмы.Форум для республики был наполнен конкретными делами. Бурятия, «Росатом» и «Сибагро», владеющее в республике мощным свинокомплексом, договорились о строительстве биогазовой станции. Она будет перерабатывать побочные продукты жизнедеятельности поголовья, выдавая электрическую и тепловую энергию. Также появится цех по производству органических удобрений.«Развитие возобновляемых источников энергии - это стратегически важное направление для Республики Бурятия. Кроме того, это повышение энергоэффективности и внедрение передовых технологий в сельское хозяйство», - подчеркнул Алексей Цыденов.ВЭФ был не только большим и очень полезным, но и красивым мероприятием. Ведь на него приезжают не только представители регионов ДФО, но и посланцы федеральных органов власти, руководители крупных компаний, маститые экономисты, эксперты. С учетом разворота России на Восток, ВЭФ становится одной из стратегических площадок, на которых обсуждают острые вопросы, прорабатывают конкретные предложения, подписывают соглашения.Делегация Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым за несколько дней работы на нем рассказала о республике и людях, которые в ней живут, продемонстрировала возможности региона, а также провела целый ряд встреч.Свои достижения республика продемонстрировала на традиционной выставке «Улица Дальнего Востока». Каждый регион-участник, а также российские ведомства поставили на «улице» свой «дом»-павильон. Бурятский «дом» был одним из самых ярких и интересных. Экспозиция республики называлась «Байкал. Бурятия. Место силы».Республика представила все самое лучшее. Украшением павильона, которое встречало гостей, было Дерево жизни. Его изготовили из традиционных материалов, которыми исконно пользовались буряты. Для большего эффекта дерево подсветили. А крышу павильона оформили в стиле буддийского дугана. В традиционной юрте можно было поиграть в национальные игры. В честь 300-летнего юбилея г. Кяхты были воссозданы кяхтинские торговые ряды. А в зоне дегустаций представили многообразие вкусов республики.Бурятия продемонстрировала свои туристические, инвестиционные и промышленные возможности. Посетители могли познакомиться с лечебными сборами Центра восточной медицины. Нацмузей Бурятии представил выставку «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу». Можно было увидеть артефакты, рассказывающие о древней культуре Бурятии, шаманизме, о почитании с древнейших времен солнца, о культуре бурят, эвенков, староверов и т. д.Среди центральных экспонатов было фотоизображение уникального археологического памятника «Оленный камень» из комплекса Тамчинского дацана. Артефакт с изображением «солнечного оленя» (оленя, несущего на рогах солнце), датируется XI - VIII вв. до нашей эры. К древней истории Бурятии отсылали посетителей вазы керамиста Марины Налетовой из серии «Петроглифы». Были представлены работы «Лошадка-каталка. Шаманы» Екатерины Асалхановой, «Праздник в тайге» Евгения Болсобоева, кумаланы – символы эвенкийской культуры и другое.В галерее ремесленников республики прошла выставка-продажа товаров бурятских ремесленников, фабрик и заводов.Богатство культуры, искусства республики представили солисты, музыканты и танцоры ведущих коллективов региона. Языком песен, танцев, музыки, артисты показали, как уникально и многогранно культурное наследие, традиции и быт, которые бережно сохраняются. Также всех познакомили с гранями современной культуры Бурятии.Были и другие события, которые показали, что республика не останавливается в развитии. С ВЭФ – 2024 по видеосвязи открыли первые в Бурятии спортплощадки с цифровой инфраструктурой. Министр финансов Монголии и глава Бурятии договорились на форуме развивать свободную экономическую зону «Алтанбулаг» на границе между Монголией и РФ. Была подтверждена линия на развитие БАМа и Транссиба. Бурятия представила потенциальным инвесторам свои инвестпредложения... Всего не перечислить.ВЭФ - 2024 превзошел предыдущие по всем параметрам результативности, доказав, что стал эффективным инструментом развития.Фото: пресс-служба правительства Бурятии