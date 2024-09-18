В Улан-Удэ идет первая сессия обновленного горсовета

8 сентября в столице Бурятии были избраны депутаты VII созыва Улан-Удэнского городского совета депутатов. В городском парламенте, как известно, тридцать депутатов. Они все избраны по тридцати одномандатным округам. Напомним, законодательная инициатива по избранию части горсовета по партспискам была недавно отвергнута Народным Хуралом Бурятии.

Утренняя часть сессии состояла из восьми вопросов. Вел заседание депутат Чимит Бальжинимаев. Первые вопросы повестки были посвящены организационным моментам. Был утвержден Секретариат горсовета, персональный состав Счетной комиссии, комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике.





К наиболее значимым вопросам повестки можно отнести избрание председателя Улан-Удэнского горсовета. Группа депутатов из 28 человек (из фракции «Единой России») выдвинула кандидатуру Чимита Бальжинимаева, который руководил горсоветом прошлого созыва и оказался в числе тех, кто подтвердил свои полномочия в ходе последних выборов 8 сентября. Конкуренцию ему составил депутат Владимир Болдоров – он был самовыдвиженцем.

«Он опытный депутат, просим поддержать. Все знают, как мы отработали VI созыв, какие у нас были прорывы, какие были новые веяния. Думаю, это дальше продолжится, и VII созыв себя также ярко проявит с нашим лидером», - выступил один из депутатов в поддержку Чимита Бальжинимаева.

Обе кандидатуры внесли с бюллетени для голосования – самоотвод никто не взял. Голосование было тайным.





В поддержку Чимита Бальжинимаева проголосовали 28 депутатов. Против было ноль. В пользу Владимира Болдорова было подано два голоса. Против - ноль. Председателем горсовета сессия единогласно утвердила Чимита Бальжинимаева.

«Благодарю вас за оказанное высокое доверие. Пятилетний опыт работы в VI созыве показывает, что когда идет слаженная командная работа в горсовете вместе с Администрацией города, мэром города, с правительством республики, Народным Хуралом, федеральными структурами, можно сделать очень много и наш город развивается. Поэтому в новом созыве мы с вами будем также вместе работать во благо развития нашего города, для наших жителей. И все у нас с вами получится!», - сказал председатель горсовета, выйдя на трибуну. Его слова были встречены аплодисментами.

Также депутаты рассмотрели вопрос об избрании заместителя председателя горсовета. Чимитом Бальжинимаевым была выдвинута кандидатура Анатолия Белоусова. В прошлом созыве он уже работал на данной должности. Конкурентов у него не оказалось.





Самоотвода не было и было также объявлено тайное голосование. В поддержку кандидатуры проголосовали все тридцать депутатов. На основании итогов волеизъявления депутатов, сессия утвердила его на должности.

Перед тем, как разойтись на перерыв, сессия утвердила состав пяти постоянных комитетов горсовета. Во второй части сессии депутаты утвердят председателей этих комитетов.

«В первую очередь, займемся тем, что будем обучать наших новых депутатов – их 15 человек из 30. Мы начали около пяти лет назад реализовывать Школу молодого депутата. Мы стремимся максимально эффективно организовать законотворческую деятельность, сделать работу депутатов комфортной, обеспечить условия для результативного осуществления их полномочий. Важно показать, научить наших коллег, чтобы они начали плотно работать. В ходе избирательной кампании поступило много наказов избирателей и стоит задача их реализовывать. И, конечно, продолжим работу, которую начали в VI созыве, будем вместе работать, а впереди предстоит большая работа. Это наша ответственность и непосредственное мерило того, как нашу работу будут оценивать избиратели. Это наша личная сопричастность к будущему города и республики», - сказал Чимит Бальжинимаев в общении с журналистами.

Анатолий Белоусов также отметил деловой настрой народных избранников. «Обязательно в этом созыве внесем что-то новое в деятельность депутатского корпуса», - отметил он, подчеркнув, что в прошлом созыве Улан-Удэнским горсоветом было решено немало задач.

Кстати, именно нынешнему созыву горсовета предстоит избрать этой осенью мэра города.

Фото: Номер один