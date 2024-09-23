Политика и власть 23.09.2024 в 12:17

Игорь Шутенков: Наши ТОСы самые лучшие!

В выходные в Улан-Удэ прошла спартакиада ТОСов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Игорь Шутенков: Наши ТОСы самые лучшие!

Более 50-ти городских ТОСов, а это более 500 общественников, приняли участие в спартакиаде ТОСов в Этнографическом музее народов Забайкалья. Команды соревновались в волейболе, эстафете на надувной полосе препятствия и т.д.

 



- Всегда, везде я говорю, что наши ТОСы самые лучшие, самые активные и самые задорные. Вы участвуете в изменении своих улиц, своих дворов, города. Вы – надежные партнеры по воспитанию наших детей и нашей молодежи. Благодаря вам меняется мир к лучшему. Спасибо за ваш труд! Отдельное спасибо ТОСам, которые помогает нашим бойцам на СВО! - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Общественники облагораживают территории, благоустраивают их, создают места притяжения в своих микрорайонах. И когда появляется возможность, с энтузиазмом и творчеством подходят к таким мероприятиям.

- Желаю, чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы всем все нравилось! Занимайтесь спортом, не болейте и не кашляйте, - пожелал Аламжи Банзаров, юный активист ТОСа «Эрдэни».

 Спасибо нашим ТОСам!

 

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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