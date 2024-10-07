Глава Бурятии поздравил президента России с днем рождения

В своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения.

- Сегодня свой день рождения отмечает наш президент. Под руководством Владимира Владимировича страна уверенно движется вперед, преодолевая все сложности, укрепляя свои позиции и становясь только сильнее. Решения Президента направлены, в первую очередь, на защиту суверенитета страны, поддержку людей, а также материнства и детства, развитие экономики и консолидацию общества вокруг национальных интересов. И слова «Когда мы едины — мы непобедимы» обретают особый смысл, ведь вся страна стоит вместе с Президентом, - пишет Цыденов.

Глава республики также добавил, что для жителей России с именем Владимира Владимировича связаны стабильность, уверенность в будущем и искренняя гордость за нашу страну.

Свой день рождения президент страны проведет на рабочем месте. Глава государства примет участие в ряде закрытых встреч, а вот праздничных мероприятий у него не запланировано, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru