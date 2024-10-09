В Улан-Удэ утвердили делегатов от Горсовета в комиссию по выборам мэра

На внеочередной третьей сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов утвердили пять членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Улан-Удэ.

Комиссия формируется из десяти человек, которые и рассмотрят потенциальных кандидатов на пост мэра по ряду критериев, среди которых - достижение совершеннолетнего возраста, отсутствие ограничений активного избирательного права, управленческий опыт и вклад в развитие бурятской столицы и пр.

- Общее число членов конкурсной комиссии составляет 10 человек, при этом половина членов конкурсной комиссии назначается главой республики, а другая – горсоветом. Распоряжением главы республики Алексея Цыденова уже назначены пять членов комиссии. Предложения по кандидатурам членов комиссии принимались с 23 сентября по 1 октября. В письменном виде поступили пять заявлений, - сообщил председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.

По каждому из кандидатов в члены комиссии депутаты провели открытое голосование с помощью красных карточек.

Таким образом, народные избранники единогласно утвердили заместителя председателя Улан-Удэнского городского совета Анатолия Белоусова, заместителя председателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи Беликто Цыбикова, председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Василия Цыремпилова, и.о.начальника правового управления Илью Сороковикова и председателя совета ТОС «Исток» Екатерину Кирюшину.

В ближайшее время конкурсная комиссия приступит к своей работе в полном составе.

Также на внеочередной сессии депутаты назначили семь членов Общественной палаты Улан-Удэ.

- 1 декабря 2024 года истекает срок полномочий действующего состава Общественной палаты Улан-Удэ. Она состоит из 21 члена, семь из которых назначаются мэром Улан-Удэ, семь утверждаются Горсоветом, семь членов избирает сама Общественная палата на первом заседании из членов НКО и общественных объединений, - рассказал Чимит Бальжинимаев.

Таким образом, в Общественную палату города нового созыва вошли: Аюр Захаров, Александр Иринчеев, Ирина Ким, Анатолий Мамасуев, Ирина Налётова, Ольга Орлова и Наталья Сафонова.

- Каждый комитет горсовета принимал участие к отбору кандидатов в Общественную палату Улан-Удэ. Все вопросы были обсуждены и выбор сделан, - сказал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.





Фото: пресс-служба Горсовета