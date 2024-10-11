ЛДПР прислала в Бурятию нового руководителя

Президиум высшего совета ЛДПР принял решение о замене координатора регионального отделения партии в Бурятии. Как сообщается на официальном сайте либерал-демократов, новым исполняющим обязанности руководителя регионального отделения с 9 октября назначен Дмитрий Иванов.«Дмитрий Иванов – опытный партийный аппаратный сотрудник, является членом ЛДПР более 15 лет. В партии начинал свой путь с активиста, координатора местного отделения, далее получил должность помощника депутата Законодательного Собрания города Санкт-Петербурга, позже – ревизор Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР, последние два года возглавлял отдел Дальневосточного федерального округа центрального аппарата партии. С проблемами Дальнего Востока в целом, и Бурятии в частности знаком не понаслышке. За годы работы посетил более 2/3 региональных отделений ЛДПР по стране», - так охарактеризовало нового координатора руководство партии.Как уточнили в ЛДПР, центральный аппарат поставил перед Дмитрием Ивановым задачи по развитию партийной структуры и координации деятельности местных отделений для обеспечения стабильного роста результатов работы партии в регионе.«Моя главная задача — дальнейшее развитие ЛДПР в Бурятии. Перед нами стоит много задач, и я уверен, что совместно с местными активистами и сторонниками партии мы сможем достичь высоких результатов», — отметил сам Дмитрий Иванов.Что касается прежнего координатора ЛДПР в Бурятии Сергея Дороша, то он останется руководителем фракции ЛДПР в Народном Хурале.«Сергей Дорош показал высокие результаты работы, его деятельность была высоко оценена со стороны руководства партии, и по ее поручению он сосредоточится на вопросах законотворческой деятельности и усиления представительства ЛДПР», - сказано в сообщении.Напомним, последние годы ЛДПР в Бурятии стремительно теряет своих сторонников. Так, если на выборах в Хурал в 2018 году партия набрала почти 12% голосов, то на выборах 2023 года – уже всего лишь чуть более 6%. В результате в республиканском парламенте оказались лишь два либерал-демократа – сам Сергей Дорош и Бадмадоржо Жигжитов.Фото: официальный сайт ЛДПР