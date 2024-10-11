Политика и власть 11.10.2024 в 12:59

ЛДПР прислала в Бурятию нового руководителя

С 9 октября Сергей Дорош больше не является координатором партии в республике
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Текст: Андрей Константинов
ЛДПР прислала в Бурятию нового руководителя
Президиум высшего совета ЛДПР принял решение о замене координатора регионального отделения партии в Бурятии. Как сообщается на официальном сайте либерал-демократов, новым исполняющим обязанности руководителя регионального отделения с 9 октября назначен Дмитрий Иванов.

«Дмитрий Иванов – опытный партийный аппаратный сотрудник, является членом ЛДПР более 15 лет. В партии начинал свой путь с активиста, координатора местного отделения, далее получил должность помощника депутата Законодательного Собрания города Санкт-Петербурга, позже – ревизор Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР, последние два года возглавлял отдел Дальневосточного федерального округа центрального аппарата партии. С проблемами Дальнего Востока в целом, и Бурятии в частности знаком не понаслышке. За годы работы посетил более 2/3 региональных отделений ЛДПР по стране», - так охарактеризовало нового координатора руководство партии.

Как уточнили в ЛДПР, центральный аппарат поставил перед Дмитрием Ивановым задачи по развитию партийной структуры и координации деятельности местных отделений для обеспечения стабильного роста результатов работы партии в регионе.

«Моя главная задача — дальнейшее развитие ЛДПР в Бурятии. Перед нами стоит много задач, и я уверен, что совместно с местными активистами и сторонниками партии мы сможем достичь высоких результатов», — отметил сам Дмитрий Иванов.

Что касается прежнего координатора ЛДПР в Бурятии Сергея Дороша, то он останется руководителем фракции ЛДПР в Народном Хурале.

«Сергей Дорош показал высокие результаты работы, его деятельность была высоко оценена со стороны руководства партии, и по ее поручению он сосредоточится на вопросах законотворческой деятельности и усиления представительства ЛДПР», - сказано в сообщении.

Напомним, последние годы ЛДПР в Бурятии стремительно теряет своих сторонников. Так, если на выборах в Хурал в 2018 году партия набрала почти 12% голосов, то на выборах 2023 года – уже всего лишь чуть более 6%. В результате в республиканском парламенте оказались лишь два либерал-демократа – сам Сергей Дорош и Бадмадоржо Жигжитов.

Фото: официальный сайт ЛДПР
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