Делегация Бурятии находится с визитом в Мьянме

Делегация Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым прибыла с официальным визитом в Мьянму. Сегодня, 13 ноября, стартуют встречи с правительством Мьянмы. На повестке - обсуждение сотрудничества в медицине, торговле, промышленности, а также буддизме.

Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр Мин Аун Хлайна пригласил делегацию Бурятии посетить Мьянму во время своего крайнего визита в республику в 2022 году. С ответным визитом в составе делегации Бурятии прибыли не только члены Правительства республики, но и представители бизнеса.

- Мы с первых шагов от самолёта почувствовали атмосферу настоящей дружбы и тёплой встречи. Большая команда правительства встречала нас. Это только подчёркивает близость наших народов, дружбу наших стран и то, как вместе мы идём вперёд. Я имел честь два раза встречать у нас в Улан-Удэ Его Превосходительство господина Мин Аун Хлайна. Мы уверены, что этот визит станет толчком реализации конкретных совместных проектов. Россия и Мьянма - настоящие друзья, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Премьер-министр региона Янгон г-н Соу Тейном, приветствуя делегацию из Бурятии, отметил важность данного визита для истории развития отношений двух стран.





- Нынешний визит является значимой вехой в истории отношений между нашими двумя странами. Визит его друга является важной частью существующих отношений между двумя странами. Верю, что сотрудничество и взаимопонимание будут и дальше улучшаться. Взаимные визиты высокопоставленных представителей двух стран будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства между Мьянмой и Россией. Кроме того, эти визиты, несомненно, будут способствовать развитию существующего сотрудничества между двумя странами, - сказал г-н Соу Тейном.

В рамках визита пройдут встречи с министром здравоохранения Мьянмы господином Тет Хайн Вином, где компании из Бурятии «Рапид Био» и «Шэнэскин» представят свои наработки.

Особое внимание уделяется продукции Улан-Уланского авиационного завода, с которой партнеры уже хорошо знакомы. Делегация Мьянмы не только посещала завод в Улан-Удэ, вертолеты от авиазавода уже летают на территории Мьянмы.



Также пройдут встречи делегации Бурятии с министерством по иностранным инвестициям и внешним связям, министерством торговли Мьянмы.



Обсудят и объединяющую стороны тему буддизма. В ходе визита глава Бурятии и представители Буддийской традиционной Сангхи России встретятся с основателем Международной буддийской академии Ситагу – Ситагу Саядо доктором Ашин Ньяниссарой, который принимал участие во II Международном буддийском форуме в 2024 году.

Бурятская делегация вместе с главой и премьер-министром Мьянмы примет участие в открытии буддийского центра в Мьянме.



Официальный визит делегации Бурятии продлится до 15 ноября.



Справочно: Республика Союз Мьянма расположена в Юго-Восточной Азии и граничит с Бангладеш, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население – 56 млн человек. Основная религия – буддизм (исповедует 87,9% населения).

Фото: правительство Бурятии