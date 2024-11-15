Политика и власть 15.11.2024 в 10:16
Министр экономики Бурятии получила нового первого заместителя
Им стала Наталья Оболова, с 2016 года работающая в минэке
Текст: Андрей Константинов
Первым заместителем министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой назначена Наталья Оболова. Эта должность была вакантной с августа, после того как прежний первый зам Эльвира Дабаева написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Как сообщили в министерстве, Наталья Оболова родилась в Улан-Удэ в 1987 году. В 2009 году окончила Российский университет дружбы народов по специальности «экономика», а в 2011 году – магистратуру ВСГУТУ. С 2007 года работала экономистом и бухгалтером-экономистом в различных коммерческих структурах.
С 2016 года Наталья Оболова начала работу в министерстве экономики, где занимала различные должности. С 2018 по 2024 год она возглавляла отдел программ и государственных инвестиций. В 2024 году осуществляла сопровождение инвестиционных проектов в АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань».
Как сообщили в министерстве, Наталья Оболова родилась в Улан-Удэ в 1987 году. В 2009 году окончила Российский университет дружбы народов по специальности «экономика», а в 2011 году – магистратуру ВСГУТУ. С 2007 года работала экономистом и бухгалтером-экономистом в различных коммерческих структурах.
С 2016 года Наталья Оболова начала работу в министерстве экономики, где занимала различные должности. С 2018 по 2024 год она возглавляла отдел программ и государственных инвестиций. В 2024 году осуществляла сопровождение инвестиционных проектов в АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань».