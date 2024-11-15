Политика и власть 15.11.2024 в 11:28

В Муйском районе разрушился настил моста

На место уже выехала ремонтная бригада
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе разрушился настил моста

В Муйском районе Бурятии на 319 км автодороги Северобайкальск - Таксимо разрушился настил моста через реку Муякан. Там остановлено движение для всех видов транспорта.

- Ремонтные работы на мосту проведут сегодня. На место уже выехал представитель ГБУ ОБ «Дорожно-строительная служба РБ» из п. Таксимо. Готовится к выезду бригада ООО «Бамтоннельстрой» из п. Северомуйск для проведения работ по восстановлению настила моста. Все работы планируется завершить работы до 12:00, - сообщили в вайбер-группе «Муя-инфо 24/7»

ЕДДС района – 83013255276, 89024562193. Экстренные службы - 112

 

Фото: скриншот видео, тг-канал «Весь Улан-Удэ»

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