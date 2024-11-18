В Хурале Бурятии утвердили нового зампреда правительства

Сегодня на сессии Народного Хурала депутаты первым же вопросом повестки рассмотрели проект «О даче согласия главе Республики Бурятия на назначение Сухорукова Вячеслава Викторовича на государственную должность заместителя председателя правительства Республики Бурятия».Сам Вячеслав Сухоруков рассказал депутатам об основных направлениях, на которых он сосредоточится, если его утвердят на этот пост. Особые акценты будущий зампред сделал на «пьяной» преступности, миграционной политике и волне телефонных и онлайн мошенничеств. По его словам, в Бурятии совершено 2381 такое преступление, похищено более 600 млн рублей.В поддержку кандидатуры Вячеслава Сухорукова высказался прежний зампред правительства по безопасности Петр Мордовской:- Я считаю, что решение, которое принял Алексей Самбуевич очень правильное, - говорил он. – Прошу всех поддержать и согласовать Вячеслава Викторовича Сухорукова на должность заместителя председателя правительства.Напомним, Вячеслав Сухоруков занял вакантное место зампреда по вопросам безопасности. Оно освободилось в сентябре прошлого года, когда прежний зампред Петр Мордовской был избран депутатом Хурала. Тогда глава Бурятии передал полномочия ушедшего чиновника другому зампреду правительства - Ивану Альхееву.Теперь, с появлением в правительстве Вячеслава Сухорукова, полномочия по курированию большей части силового блока у Ивана Альхеева заберут.«Иван Альхеев в пределах силового блока теперь будет курировать только сферу обороны, мобилизационную подготовку и бронирование. Также за ним закреплены сферы гражданского сектора - промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство, научно-техническая и инновационная деятельность, торговля, общепит и бытовые услуги. За ним по-прежнему остается координация в области экологии и природоохраны, в том числе защита лесов и населения от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и развитие туризма. Иван Альхеев координирует работу и контролирует деятельность Минпромторга, Минприроды, Минтуризма, Республиканское агентство гражданской обороны и ЧС, Республиканское агентство лесного хозяйства и Бурприроднадзор», - ранее поясняли в пресс-службе правительства.В компетенцию же Вячеслава Сухорукова войдет курирование силового блока – сферы законности и правопорядка, общественной безопасности, контроля производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, профилактики коррупционных и иных правонарушений, миграционной политики, правовое укрепление органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики.Дополнительно к описанным обязанностям глава также решил перераспределить в сферу интересов Вячеслава Сухорукова министерство имущественных и земельных отношений республики.В итоге 54 депутата Хурала проголосовали за то, чтобы Вячеслав Сухоруков стал зампредом, против проголосовали 3 народных избранника, 1 воздержался. Таким образом его кандидатура прошла через Хурал.После объявления результатов голосования Вячеслав Сухоруков обратился к тем депутатам, кто за него не голосовал с весьма двусмысленной репликой, чем вызвал смех в зале:- Постараюсь организовать работу так, чтобы спустя время вы подумали: «Надо его поддержать!».