Политика и власть 18.11.2024 в 14:01

Юлия Жамбалова в третий раз стала омбудсменом в Бурятии

Хурал утвердил ее на должность уполномоченной по правам человека
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Текст: Станислав Сергеев
Юлия Жамбалова в третий раз стала омбудсменом в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
На сегодняшней сессии депутаты рассмотрели вопрос о назначении Юлии Жамбаловой уполномоченной по правам человека в Бурятии. Это уже третий раз, когда ее кандидатуру выставляют на этот пост.

Депутаты отметили, что Юлия Жамбалова неплохо справляется со своими обязанностями, в том числе оперативно отрабатывает вопросы, касающиеся участников СВО.

За то, чтобы в третий раз назначить ее омбудсменом, проголосовали 54 депутата. Двое оказались против. Впрочем, их голоса не повлияли на общее решение, и Юлия Жамбалова в очередной раз стала омбудсменом.

Напомним, ее кандидатуру на новый срок полномочий предложил глава республики Алексей Цыденов. Она была согласована Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Юлия Жамбалова в 2008 году была избрана в горсовет Улан-Удэ, а в 2013 году стала депутатом Народного Хурала. В ноябре 2014 года её назначили на должность Уполномоченного по правам человека в Бурятии, а в ноябре 2019 года переназначили на второй срок.
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