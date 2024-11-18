Юлия Жамбалова в третий раз стала омбудсменом в Бурятии

На сегодняшней сессии депутаты рассмотрели вопрос о назначении Юлии Жамбаловой уполномоченной по правам человека в Бурятии. Это уже третий раз, когда ее кандидатуру выставляют на этот пост.Депутаты отметили, что Юлия Жамбалова неплохо справляется со своими обязанностями, в том числе оперативно отрабатывает вопросы, касающиеся участников СВО.За то, чтобы в третий раз назначить ее омбудсменом, проголосовали 54 депутата. Двое оказались против. Впрочем, их голоса не повлияли на общее решение, и Юлия Жамбалова в очередной раз стала омбудсменом.Напомним, ее кандидатуру на новый срок полномочий предложил глава республики Алексей Цыденов. Она была согласована Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.Юлия Жамбалова в 2008 году была избрана в горсовет Улан-Удэ, а в 2013 году стала депутатом Народного Хурала. В ноябре 2014 года её назначили на должность Уполномоченного по правам человека в Бурятии, а в ноябре 2019 года переназначили на второй срок.