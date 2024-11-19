Политика и власть 19.11.2024 в 09:19

Главе Бурятии представили нового генерал-майора

Анатолий Шадрин возглавил Пограничное управление республики
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Текст: Андрей Константинов
Главе Бурятии представили нового генерал-майора
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
18 ноября главе Бурятии Алексею Цыденову представили нового начальника Пограничного управления ФСБ России по РБ. Им стал генерал-майор Анатолий Шадрин, ранее возглавлявший Пограничное управление ФСБ РФ по Чеченской Республике.

На этой должности он сменил Евгения Труханова, который возглавлял Погрануправление Бурятии с 2020 по 2024 год.

«Алексей Цыденов пожелал успехов Анатолию Шадрину в его деятельности на благо Бурятии и России», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
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