Политика и власть 19.11.2024 в 09:19
Главе Бурятии представили нового генерал-майора
Анатолий Шадрин возглавил Пограничное управление республики
Текст: Андрей Константинов
18 ноября главе Бурятии Алексею Цыденову представили нового начальника Пограничного управления ФСБ России по РБ. Им стал генерал-майор Анатолий Шадрин, ранее возглавлявший Пограничное управление ФСБ РФ по Чеченской Республике.
На этой должности он сменил Евгения Труханова, который возглавлял Погрануправление Бурятии с 2020 по 2024 год.
«Алексей Цыденов пожелал успехов Анатолию Шадрину в его деятельности на благо Бурятии и России», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
На этой должности он сменил Евгения Труханова, который возглавлял Погрануправление Бурятии с 2020 по 2024 год.
«Алексей Цыденов пожелал успехов Анатолию Шадрину в его деятельности на благо Бурятии и России», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Тегипогранслужба назначение