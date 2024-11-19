Главе Бурятии представили нового генерал-майора

18 ноября главе Бурятии Алексею Цыденову представили нового начальника Пограничного управления ФСБ России по РБ. Им стал генерал-майор Анатолий Шадрин, ранее возглавлявший Пограничное управление ФСБ РФ по Чеченской Республике.На этой должности он сменил Евгения Труханова, который возглавлял Погрануправление Бурятии с 2020 по 2024 год.«Алексей Цыденов пожелал успехов Анатолию Шадрину в его деятельности на благо Бурятии и России», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.