Мэр Улан-Удэ дал поручения по благоустройству города

Целый ряд поручений получили сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ администрации районов и структурные подразделения. Игорь Шутенков отметил, что благоустройство города – дело постоянное.- Некоторые поручения могут казаться мелкими, но они как раз-таки наш город должны привести в порядок в итоге. Попробовали в этом году сделать комплексную уборку территории. Получилось хорошо. Но нам надо не только убирать, но и контролировать за подрядными организациями. Провели ремонтные работы либо строительные - сразу убрали, - сказал мэр.В этом году по инициативе Игоря Шутенкова администрации районов впервые начали проводить рейды по магистральным улицам, чтобы выявить нарушения, к примеру, заменить дорожный знак, убрать мусор, снять несанкционированную рекламу и т.д.Теперь будет введен контроль за строительными работами.– Самый простой пример вдоль парка, где 59-я гимназия, на ул. Лимонова. В позапрошлом году делали асфальт – все деревья кончили. Подрядная организация, не заботясь о наших деревьях, их трактором двигала, все деревья поломали. В Октябрьском районе подпорную стенку на Шумяцкого сделали, хорошо сделали, но все деревья поломали. У нас нет культуры строительных работ. Если деревья будут задеваться или кустарники, значит, надо их огораживать. Поэтому при выдаче разрешения на строительство и дорожные работы, это надо учитывать. Заставлять подрядчика закрывать деревья, – сказал мэр.Кроме того, во время рейдов теперь особое внимание будет уделяться СТО, кафе, магазинам и т. д. с собственными открытыми для обзора территориями, на которых устроены свалки.– Несмотря на то, что территория частная, но порядок должен быть. Включайте тогда эти пункты в Правила благоустройства города, наказывайте. В Октябрьском районе магазин вдоль всей дороги свою старую технику, старые лотки выставил. Езжайте, горожане, любуйтесь. Улица Трубачеева, наш Водоканал, территория открытая и устроили там свалку. Навести порядок, - потребовал Игорь Шутенков от ответственных структур.