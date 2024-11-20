Политика и власть 20.11.2024 в 16:55

Мэр Улан-Удэ дал поручения по благоустройству города

Чиновники усилят контроль в целом ряде сфер
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ дал поручения по благоустройству города
Фото: мэрия Улан-Удэ
Целый ряд поручений получили сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ администрации районов и структурные подразделения. Игорь Шутенков отметил, что благоустройство города – дело постоянное.

- Некоторые поручения могут казаться мелкими, но они как раз-таки наш город должны привести в порядок в итоге. Попробовали в этом году сделать комплексную уборку территории. Получилось хорошо. Но нам надо не только убирать, но и контролировать за подрядными организациями. Провели ремонтные работы либо строительные - сразу убрали, - сказал мэр.

В этом году по инициативе Игоря Шутенкова администрации районов впервые начали проводить рейды по магистральным улицам, чтобы выявить нарушения, к примеру, заменить дорожный знак, убрать мусор, снять несанкционированную рекламу и т.д.

Теперь будет введен контроль за строительными работами.

– Самый простой пример вдоль парка, где 59-я гимназия, на ул. Лимонова. В позапрошлом году делали асфальт – все деревья кончили. Подрядная организация, не заботясь о наших деревьях, их трактором двигала, все деревья поломали. В Октябрьском районе подпорную стенку на Шумяцкого сделали, хорошо сделали, но все деревья поломали. У нас нет культуры строительных работ. Если деревья будут задеваться или кустарники, значит, надо их огораживать. Поэтому при выдаче разрешения на строительство и дорожные работы, это надо учитывать. Заставлять подрядчика закрывать деревья, – сказал мэр.

Кроме того, во время рейдов теперь особое внимание будет уделяться СТО, кафе, магазинам и т. д. с собственными открытыми для обзора территориями, на которых устроены свалки.

– Несмотря на то, что территория частная, но порядок должен быть. Включайте тогда эти пункты в Правила благоустройства города, наказывайте. В Октябрьском районе магазин вдоль всей дороги свою старую технику, старые лотки выставил. Езжайте, горожане, любуйтесь. Улица Трубачеева, наш Водоканал, территория открытая и устроили там свалку. Навести порядок, - потребовал Игорь Шутенков от ответственных структур.
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