Чимит Бальжинимаев: «Пример волонтеров зажигает сердца»

В Улан-Удэ на площадке Бурдрама прошел благотворительный концерт. Все, что было собрано - деньги, вырученные от продажи билетов, а также пожертвования зрителей концерта - организатор мероприятия волонтерская организация «Сила добра 03» намерена использовать для поддержки бойцов из Бурятии, которые участвуют в специальной военной операции.

Зал был полон. Акция привлекла немало известных людей. Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев обратился к собравшимся сначала на бурятском, а потом на русском языке.





«В России особенно Бурятия отличается тем, что мы все поддерживаем, помогаем, никого нет, кто был бы в стороне. Очень много в городе Улан-Удэ мест, где работают волонтеры. Но именно «Сила добра 03» отличается. Мы практически со дня основания с ними познакомились, начали поддерживать. Мы и тогда были уверены и сейчас уверены, что то дело, которое они делают необходимо. С таким тылом как «Сила добра-03 и многочисленными волонтерами по всей республике, нашим парням не страшны враги!

Такая поддержка волонтеров укрепляет их боевой дух, придает мужества и сил. Помните, что мы всегда рядом. Мы едины, и это главное! И самое главное, это чувствуют наши ребята там, на передовой! Вместе – к Победе! », - выступил Чимит Бальжинимаев со сцены Бурдрама.

Председатель Улан-Удэнского горсовета под аплодисменты собравшихся поприветствовал супругов Владимира и Оюну Дымшеевых. Он очень тепло высказался о них.

Волонтерский центр «Сила добра 03» супруги организовали в 2022 году, после начала СВО, и сегодня активно развивают его при содействии множества тех, кто их поддержал. Добровольческий центр постоянно помогает бойцам из республики с амуницией, оснащением, разработал и шьет свою модель бронежилета.

Чимит Бальжинимаев отметил, что «Сила добра 03» имеет немало филиалов.





«Администрация города и городской Совет депутатов приняли решение о предоставлении бесплатного проезда в муниципальных автобусах и трамвае для волонтеров, оказывающим помощь участникам спецоперации. Были введены бесплатные проездные билеты для волонтеров. Совместно с Администрацией города, мэром Игорем Юрьевичем Шутенковым, мы это держим на контроле», - сказал Чимит Бальжинимаев.

Организованный благотворительный концерт он охарактеризовал, как важный и нужный.









«Согласны?», - спросил он у зала. Люди ответили аплодисментами.

«От нас на ваш расчетный счет денежная сумма уже перечислена. Спасибо! Все доброго! Урагша!», - объявил председатель горсовета в финальной части своего выступления.

«Сила добра 03» по праву считается одной из самых ярких и заметных волонтерских организаций в Улан-Удэ и республике. В горсовете убеждены, что для волонтеров поддержка по разным моментам (помещения и т. д.) очень важна и городские власти намерены продолжать ее оказывать.

Говоря о помощи, которая оказывается в столице Бурятии, в регионе, в целом, бойцам в зоне СВО и их семьям, которые находятся здесь,- а помощь реально солидная - Чимит Бальжинимаев отметил, что в этом деле все равно еще есть к чему стремиться. «Будем работать дальше ради общей Победы», - твердо заверил он.





Фото: Номер один