В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков подписал распоряжение о снятии в городе режима повышенной готовности.- В момент режима повышенной готовности мы могли предоставлять бесплатно песок нашим управляющим компаниям и ТСЖ, но теперь это текущая работа управляющих компаний. Зима еще долгая. Песок должен быть запасен, а дороги своевременно очищаться и посыпаться, - отметил Игорь Шутенков.Напомним, в конце ноября аномальная погода привела к образованию гололеда на дорогах и тротуарах города. В связи с этим был введен режим повышенной готовности. На подсыпку скользких участков было израсходовано более 9,5 тонн песка, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.«Режим повышенной готовности снят, но будьте бдительны: осторожность на дорогах никогда не помешает», - предупреждают горожан в мэрии.