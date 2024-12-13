Политика и власть 13.12.2024 в 10:30

В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности

Власти больше не будут бесплатно давать песок управляющим компаниям и ТСЖ
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков подписал распоряжение о снятии в городе режима повышенной готовности.

- В момент режима повышенной готовности мы могли предоставлять бесплатно песок нашим управляющим компаниям и ТСЖ, но теперь это текущая работа управляющих компаний. Зима еще долгая. Песок должен быть запасен, а дороги своевременно очищаться и посыпаться, - отметил Игорь Шутенков.

Напомним, в конце ноября аномальная погода привела к образованию гололеда на дорогах и тротуарах города. В связи с этим был введен режим повышенной готовности. На подсыпку скользких участков было израсходовано более 9,5 тонн песка, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Режим повышенной готовности снят, но будьте бдительны: осторожность на дорогах никогда не помешает», - предупреждают горожан в мэрии.
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