Политика и власть 22.12.2024 в 15:11

Депутаты горсовета Улан-Удэ оценили прошедший Год общественных инициатив

В КДЦ «Рассвет» прошла церемония его закрытия
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Текст: Петр Санжиев
Депутаты горсовета Улан-Удэ оценили прошедший Год общественных инициатив
Фото: Номер один

В столице Бурятии подвели итоги очередного заканчивающегося тематического Года. 2024 год, как известно, был объявлен Годом общественных и гражданских инициатив. 

Накануне его завершения представители власти и общественных организаций собрались в одном из крупнейших ДК города – в культурно-досуговом центре «Рассвет» в микрорайоне Загорск. 

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Подведение итогов стало настоящим праздником. В холле перед залом, в котором потом началось собрание, пришедших людей ждали веселые песни, танцы, была обустроена нарядная фотозона. По холлу ходили радушные разносчики с подносами и предлагали всем желающим отведать разных вкусностей. Настроение у людей было по-настоящему новогоднее. Играл оркестр, стояла украшенная новогодняя елка. Всем напомнили узнаваемую классику советской культуры – «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказскую пленницу», «Служебный роман» и многое другое.

В начале собрания был показан фильм о том, как у нас реализуются общественные инициативы в разных сферах.

Улан-Удэнский городской совет депутатов представляли Анатолий Белоусов, зампредседателя горсовета, а также Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике горсовета.

«Ровно год назад депутаты Улан-Удэнского городского совета по предложению Администрации города Улан-Удэ единогласно проголосовали за этот тематический Год», - выступил на церемонии закрытия Года Анатолий Белоусов.

Он напомнил собравшимся в зале, что Год был направлен на поддержку общественных инициатив, на вовлечение жителей города в реализацию общественно полезных проектов. «Активные, целеустремленные, инициативные – это все про вас, про жителей города Улан-Удэ», - искренне сказал Анатолий Белоусов.

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Он сказал огромное спасибо всем за проведенную работу. Будучи народным избранником, он отметил, что и депутатский «фундамент» тоже держится на активности неравнодушных жителей, которые приходят со своими наказами. «Которые делают все для своей семьи, для своих соседей, коллег, для себя. Чем больше активных горожан, тем лучше работает депутатский корпус», - подчеркнул Анатолий Белоусов взаимосвязь между жителями города, народом и депутатами, властью. 

Депутат отметил инициативы активистов по продвижению здорового образа жизни, вовлечению в него все новых людей и многие другие направления их деятельности. Особые слова благодарности зампред Улан-Удэнского горсовета высказал в адрес тех активистов, кто после начала специальной военной операции развернули масштабную работу по поддержке бойцов из Улан-Удэ, из Бурятии, находящихся в зоне проведения СВО. 

«Мы видим, как люди сплотились. На каждом округе вяжут, шьют, собирают, варят… И огромные караваны гуманитарной помощи уходят на фронт. Наши бойцы это чувствуют», - сказал Анатолий Белоусов.

Анатолий Белоусов заверил, что тематический Год заканчивается, но поддержка общественных инициатив никогда не закончится. 

В ходе торжественного мероприятия, он, под бурные аплодисменты собравшихся, наградил одну из самых многодетных семей Бурятии. Как сообщили ведущие церемонии, у супругов насчитывается 25 детей (в том числе, множество усыновленных и опекаемых), а также 12 внуков. 

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С поздравлениями выступили и другие известные в городе люди. Мэр города Игорь Шутенков, кратко подведя итоги, отметил, что будущий год — это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 2025 год провозглашен тематическим Годом патриотического воспитания. В столице Бурятии готовится целый ряд мероприятий.

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