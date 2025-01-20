Глава Бурятии рассказал в правительстве России о развитии республики

Отдельно на совещании обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания, предоставления дополнительных социальных гарантий и льгот участникам СВО и членам их семей, восстановительных работ на освобождённых территориях, поддержки предприятий в рамках ТОР «Патриотическая».





Резидентами ТОР «Бурятия» в 2024 году стали ещё семь компаний. Всего на ТОР «Бурятия» работает 20 резидентов с общим объёмом инвестиций 51,9 млрд рублей (уже вложено 5,5 млрд рублей, создано 360 рабочих мест). В планах на 2025 год – привлечь ещё 10 резидентов. Среди наиболее значимых проектов на 2025 год – строительство тепличного комплекса в Гусиноозёрске, освоение Ермаковского месторождения бериллия. Планируется возведение биогазовой станции и завода по производству органических удобрений на базе свинокомплекса «Восточно-Сибирский». Прорабатывается проект по строительству Мокской и Ивановской гидроэлектростанций. На участках ОЭЗ «Байкальская гавань» появится курорт «Волшебный Байкал».





17 января в Москве под председательством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева прошло совещание глав дальневосточных регионов. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об итогах социально-экономического развития республики в 2024 году, программах, которые реализуются при поддержке кабмина и президента России.– Мы прекрасно понимаем, что глава региона в мирное время и в ходе военных действий – это разные роли. Ваша сегодняшняя работа содержит в себе новые вызовы, а иногда и угрозы. Но, ещё раз скажу, федеральные власти продолжат оказывать поддержку регионам, – сказал, открывая совещание Юрий Трутнев.– Постоянно идёт работа, мы помогаем нашим ребятам на передовой, при поддержке Юрия Петровича (Трутнева – прим. авт.) по ТОР «Патриотической» у нас открыто новое производство – производим багги, снегоболотоходы, наземные робототехнические комплексы, FPV-дроны, БПЛА самолётного типа, системы РЭБ. Более 600 машин мы уже поставили, тысячами исчисляются рации, тепловизоры, комплектующие. Люди в районах, городах республики сети маскировочные вяжут, амуницию шьют, в общем делают всё необходимое, чтобы как можно быстрее приблизить победу, – говорил глава Бурятии.Также Алексей Цыденов сообщил, в республике реализуются 48 мер поддержки участников СВО и членов их семей. По оценкам минобороны, в России это одна из самых развитых систем.«И будем продолжать поддерживать постоянно – это наш постоянный приоритет», - подчеркнул Алексей Цыденов.Говоря об итогах 2024 года, глава Бурятии сообщил, что производство промышленной продукции по итогам 11 месяцев 2024 года в республике увеличилось на 5,9%. Это выше среднероссийских и средних по ДФО показателей. За год введено более 520 тыс. кв. м жилья, что в 1,4 раза выше уровня 2023 года. В экономику региона за девять месяцев вложено 102 млрд рублей. Начал работать ряд значимых для республики предприятий: ГОК «Озёрный», новый терминал аэропорта Байкал, таможенно-логистический терминал «Кяхта». С участием иностранных инвестиций построен масличный завод.– В июле 2023 года правительством России при поддержке президента были утверждены мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальск с общим объемом финансирования более 300 миллиардов рублей до 2030-го года. При этом уже в бюджетные программы более 70 миллиардов заложено. Плюс у нас подтверждено внебюджетное финансирование. Более того, оно сегодня выше, чем было заложено в мастер-план, когда мы утверждали, инвесторы больше вкладывают, – сказал Алексей Цыденов.Глава республики подчеркнул, что мастер-планы позволят кардинально и комплексно улучшить жизнь в двух городах Бурятии. Инвесторы активно включились в реализацию проектов, и в этом большое подспорье оказал механизм дальневосточной концессии.– От качества нашей общей работы зависит жизнь и благополучие 10,5 миллиона жителей Дальнего Востока и Арктики, развитие этих огромных территорий. Надо с уважением относиться к доверию людей и доверию президента, – заключил Юрий Трутнев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии