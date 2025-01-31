Жительница Бурятии перевела 700 тысяч рублей мошеннику из Хабаровского края

Жительница пос. Каменск из Кабанского района Бурятии перевела 700 тысяч рублей мошеннику из Хабаровского края. Она хотела заработать денег, покупая и продавая акции на бирже.

- В марте 2024 года по объявлению, размещенному на сайте «Одноклассники», женщина решила получить дополнительный заработок. Найдя подходящий вариант, потерпевшая перешла по ссылке. Позднее с ней связался «менеджер», который объяснил, что потребуется вложить определенную сумму денежных средств, после чего она сможет покупать и продавать акции на бирже, тем самым обеспечив себе стабильный доход, - рассказали в прокуратуре.

После того, как женщина перевела 752,5 тыс. рублей, объявление на сайте пропало, а звонивший перестал выходить на связь. В ходе проверки выяснилось, что получателем денежных средств был житель Хабаровского края.

Пострадавшая по уважительным причинам самостоятельно не могла обратиться в суд. Исковое заявление о взыскании суммы необоснованного обогащения было направлено прокурором. Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края иск удовлетворил.

Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: loon.site