Политика и власть 31.01.2025 в 15:31

Жительница Бурятии перевела 700 тысяч рублей мошеннику из Хабаровского края

Она хотела заработать денег, покупая и продавая акции на бирже
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Бурятии перевела 700 тысяч рублей мошеннику из Хабаровского края

Жительница пос. Каменск из Кабанского района Бурятии перевела 700 тысяч рублей мошеннику из Хабаровского края. Она хотела заработать денег, покупая и продавая акции на бирже.

- В марте 2024 года по объявлению, размещенному на сайте «Одноклассники», женщина решила получить дополнительный заработок. Найдя подходящий вариант, потерпевшая перешла по ссылке. Позднее с ней связался «менеджер», который объяснил, что потребуется вложить определенную сумму денежных средств, после чего она сможет покупать и продавать акции на бирже, тем самым обеспечив себе стабильный доход, - рассказали в прокуратуре.

После того, как женщина перевела 752,5 тыс. рублей, объявление на сайте пропало, а звонивший перестал выходить на связь. В ходе проверки выяснилось, что получателем денежных средств был житель Хабаровского края.

Пострадавшая по уважительным причинам самостоятельно не могла обратиться в суд. Исковое заявление о взыскании суммы необоснованного обогащения было направлено прокурором. Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края иск удовлетворил.

Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

 

Фото: loon.site

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