Экспортеры Бурятии три года подряд становятся лидерами среди компаний ДФО

На открытом совещании с правительством республики «Наша Бурятия» министр экономики республики Екатерина Кочетова поделилась итогами реализации и планами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».– Прирост несырьевого экспорта оказывает непосредственное влияние на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики. По оценке, каждый рубль, вложенный в поддержку экспорта, приносит 52 рубля экспортных поставок, – отметила Екатерина Кочетова.Министр также перечислила меры, которые власти республики предприняли в этом направлении. Так, за прошедший период реализован первый этап Региональной экспортной программы на 2022-2030 годы, разработаны дорожные карты по подготовке кадров в сфере ВЭД и продвижению проектных инициатив по развитию экспорта продукции высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, продукции ЛПК и АПК, развитию экспорта услуг.Создана управленческая команда по реализации комплексных мер развития ВЭД, Экспортный совет при главе Бурятии.Запущен экспортный портал на Инвестиционном портале республики, создан Клуб экспортеров Бурятии.Для предпринимателей на бесплатной основе проводятся обучающие семинары, стратегические сессии и конкурсы, включая ежегодный республиканский конкурс «Лучший экспортер года Республики Бурятия», количество участников которого за шесть лет возросло в 3,7 раза.Победители и призёры республиканского конкурса принимают участие в окружных этапах Всероссийской премии «Экспортёр года», где три года подряд Бурятия становится лидером по количеству наград в ДФО. Экспортерам возмещаются расходы на транспортировку промышленной и сельхозпродукции, субсидируются затраты на участие в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках нацпроекта ежегодно внедряется Экспортный стандарт — это 15 инструментов, стимулирующих экспортную деятельность, включая помощь в поиске новых рынков сбыта и торговых партнёров, создание инфраструктуры поддержки экспорта, финансовую поддержку компаний. Бурятия среди регионов России занимает 8-е место по внедрению Экспортного стандарта и развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД).Ключевая цель нацпроекта – обеспечение прироста к 2030 году объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года. К 2030 году ожидается увеличение экспорта несырьевых товаров в 2,7 раза: с 0,38 до 1,009 млрд долларов относительно 2023 года.Сегодня участниками нацпроекта являются 225 компаний крупного, малого и среднего бизнеса. С 2025 года продолжается реализация нацпроекта в рамках новых федеральных проектов, направленных на поддержку экспорта.