Бурятия и Иркутская область заключили соглашение о сохранении и развитии бурятского языка

– Бурятия – близкий сосед и стратегический партнер Иркутской области. Исторически между жителями наших регионов сложились тесные родственные и дружественные связи. Традиционно для наших регионов основными направлениями взаимодействия являются торгово-экономическое сотрудничество, наука, культура и межнациональные отношения, туризм. Соглашение и план, подписанные в 2022 году, документально закрепили наши намерения по развитию взаимоотношений, – сообщил Игорь Кобзев.





Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы».





В ближайшее время участники делегации посетят Усть-Ордынский Бурятский округ, где осмотрят социальные объекты и примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Сагаалгану.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Вчера делегация правительства Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым с официальным визитом посетила Иркутскую область. В его ходе руководитель республики и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели личную встречу, во время которой сделали акцент на развитии Усть-Ордынского Бурятского округа. Губернатор подчеркнул, что это территория с особым статусом, одна из главных сельскохозяйственных житниц Прибайкалья. С 2020 года на территории Усть-Ордынского Бурятского округа построено более 20 значимых социальных объектов, в том числе школы, детские сады, дома культуры, библиотека, многофункциональный культурный центр, спортивные объекты. Эта работа будет продолжена.После состоялось расширенное совещание, во время которого стороны обсудили результаты исполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между субъектами. Участие в его работе приняли депутат Госдумы Сергей Тен, Генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо, представители правительства Приангарья и правительства Бурятии, а также законодательных органов двух регионов.– Хочу поблагодарить губернатора Игоря Ивановича Кобзева за ту работу, которую мы уже не первый год вместе проводим. В рамках совещания мы сегодня договорились о том, что будем прорабатывать вопрос газификации северных территорий. В приоритете также развитие транспортной инфраструктуры: это автомобильная дорога от Усть-Кута через Северобайкальск, Таксимо до Бодайбо. Договорились о совместных туристических маршрутах, нас поддержал в вопросе развития туризма Владимир Владимирович Путин. Бурятия и Иркутская область объединились, будем прорабатывать детально туристическую инфраструктуру, наземную и водную логистику, – подчеркнул Алексей Цыденов.Регионы вместе отвечают за сохранение природной жемчужины – озера Байкал и развитие туризма. Игорь Кобзев отдельно поблагодарил Алексея Цыденова за активную позицию в вопросах совершенствования законодательства о Байкале и поддержку той большой работы, которую проводит Сергей Тен. По словам главы Приангарья, принятие закона позволит решить такие вопросы, как селебезопасность в Слюдянском районе. Проектные решения для строительства селезащитных сооружений с экспертизой уже готовы.По поручению президента РФ Иркутская область и Бурятия совместно реализуют проект «Волшебный Байкал» в рамках программы «Пять морей и озеро Байкал» по созданию федеральных круглогодичных курортов, который входит в нацпроект «Туризм и гостеприимство».Особые достижения стороны отметили в научной сфере. С 2021 года действует межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал», созданный совместно Иркутской областью и Бурятией. Он реализует 18 технологических проектов в трех наукоемких сферах. Игорь Кобзев подчеркнул, что по каждому направлению получены существенные результаты, нацеленные на импортозамещение и формирование технологического суверенитета регионов.Отдельно стороны остановились на плодотворном взаимодействии в спортивной и культурной сферах. Кроме того, участники совещания отметили результаты в сфере лесовосстановления и борьбы с незаконными рубками.По итогам совещания Алексей Цыденов и Игорь Кобзев заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и совместной деятельности по сохранению и развитию бурятского языка. В ближайшее время будет разработан план мероприятий по реализации соглашения.