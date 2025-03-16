Политика и власть 16.03.2025 в 09:14

Туристам из Бурятии будет труднее попасть в США

Трамп расширяет число санкций против россиян
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Текст: Иван Иванов
Туристам из Бурятии будет труднее попасть в США
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан из 43 государств, в том числе России и Белоруссии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание показало таблицу с тремя категориями государств — «красной», «оранжевой» и желтой». Гражданам стран из первой въезд будет полностью запрещен, их предполагаемый перечень NYT называла и ранее.

Въезд в США может быть запрещен гражданам 11 стран — Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

К «оранжевой» категории, предположительно, будут отнесены Россия и Белоруссия. Их гражданам, а также обладателям паспортов Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Южного Судана и Туркмении могут ограничить выдачу виз.

Въезд может быть разрешен «состоятельным деловым путешественникам» из этих стран, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам, пишет NYT.

- Это ударил прежде всего по родственникам тех жителей Бурятии, кто эмигрировал в США в «нулевые» годы и особенно после 2022 года. Их насчитывается примерно несколько тысяч  человек, часть из них учится в вузах США. Это как раз более обеспеченные граждане и они смогут доказать свою платежеспособность. А большинство наших работает в США либо сидят на пособиях. К ним часто приезжают родственники, оформляя туристические визы. Теперь этой возможности они будут лишены многие, - говорят представители туристического сектора Бурятии.

Фото: «Номер один»

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