Владимир Павлов: «Что посеешь, то и пожнешь»

«Каких только семян нет, сортов, репродукций. Есть отдел растениеводства министерства сельского хозяйства. Я думаю, что он должен еще плотнее заняться этим вопросом и регулировать его. Не каждый сельхозтоваропроизводитель может закупить семена, которые могут дать эффект. А, как говорится, что посеешь, то и пожнешь», - обратил Владимир Павлов внимание министра на то, что хорошо бы подсказывать аграриям по поводу покупки ими семян.

Как подчеркнул депутат Семен Матхеев, председатель «аграрного» комитента Народного Хурала, у депутатов стало хорошей традицией заслушивать весной в начале полевых работ Минсельхозпрод о том, как республика подходит к этому ответственному периоду.





В весеннюю посевную кампанию нынешнего года аграрии республики нарастят объемы работы. Об этом депутатам республиканского парламента сообщил Амгалан Дармаев, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. Он выступил на заседании Совета Народного Хурала с докладом.Начало посевной кампании, согласно рекомендуемым агротехническим срокам, запланировано на конец апреля-первую декаду мая. Массовый посев зерновых пройдет во второй и третьей декадах мая.«В этом году посевная площадь во всех категориях хозяйств составляет 138 тыс. гектаров, что на 9,4 процента больше, чем годом ранее», - доложил министр.Увеличивается площадь под зерновые, кормовые, масличные культуры, овощи, картофель. По семенам зерновых и кормовых культур в Бурятии пока есть 61,9 процента от потребности. По семенам картофеля обеспеченность равна 58,6 процента. Хозяйства ведут дополнительный закуп семян. Депутатов заверили, что необходимый объем семян будет обеспечен.«Минеральными удобрениями республика обеспечена на 50 процентов от запланированного объема. Готовность техники составляет 93 процента. Планируется задействовать свыше двух тысяч единиц техники», - сообщил Амгалан Дармаев.На данный момент растениеводам перечислена субсидия в размере 221 млн рублей, в т. ч. на поддержку весенних полевых работ 210 млн.В ходе начавшегося обсуждения, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, указал на то, что в республике хозяйства в своих посевах зерновых культур используют самые разные семена.Субсидии, техника, технологии, удобрения, зарплата работникам и т. д. – эти ресурсы предназначены для того, чтобы вырастить семя, получить урожай. Ресурсы надо вкладывать максимально эффективно – т. е. следует иметь хорошие семена. Такова позиция председателя Народного Хурала.Депутат Баир Гармаев, зампред Народного Хурала, поинтересовался положением с льготным кредитованием аграриев.Министр сельского хозяйства пояснил, что на это направление одобрено 107 млн рублей и аграриями подаются заявки. Среди них заявка от молочно-товарной фермы из Хоринского района. «Мы ее одобрили. Сегодня приобретено 70 голов голштино-фризской породы КРС», - привел, в частности, пример Амгалан Дармаев.Председатель комитета Хурала по социальной политике Игорь Марковец спросил на что мог бы ориентироваться сельхозпроизводитель, желая заработать. «На картофель у нас в разы выросла цена по сравнению с прошлым годом. Те, кто в прошлом году садил картофель, хорошо в этом году заработали. И на овощные культуры цена выросла серьезно. На зерновых особо не заработаешь», - выступил он.«На сегодня по зерновым мы предлагаем нашим производителям дополнительно выращивать более маржинальные культуры. Это рапс. Уже объехали несколько районов» - отметил министр,Он акцентировал, что традиционные зерновые тоже нужны, т. к. у нас животноводческая республика, нужны корма. Но заработать за счет дополнительных более выгодных культур – это хороший шаг.Депутаты обратили внимание на ситуацию с заброшенными паевыми сельхозземлями.«Есть те, кто работают с землей и готовы увеличить посевные площади. Но нет земли – она находится в паях у тех людей, которые не работают на ней. Мы выдаем субсидии сельхозтоваропроизводителям, обеспечиваем их хорошей техникой, а посевные площади они расширить не могут. И сейчас мы в поездках по районам говорим об этом – предоставляйте сельхозземлю тем, кто хочет работать. А то, что в паях, в чьей-то собственности, но не в сельхозобороте, изымать. Мы подключаем Россельхознадзор», - пояснил министр и заверил, что за эту тему всерьез взялись.Семен Матхеев высоко оценил деятельность министерства под руководством недавно назначенного Амгалана Дармаева, его команду. Вовремя были распределены субсидии сельхозпроизводителям, что крайне важно, регулярно проводятся штабы по весенним полевым работам, ведомство оперативно реагирует на возникающие запросы и т. д.Депутаты Хурала также выезжают на места, встречаются непосредственно с аграриями, чтобы напрямую получить от них информацию о положении дел накануне горячей поры. Виды культивируемые в Бурятии, традиционны – от зерновых до картофеля и овощей.Важным достижением нынешнего года будет ввод в сельхозоборот оборот дополнительных 10 тыс. гектаров. К сожалению, в сравнении с советским временем, сегодня в Бурятии площадь земель, которые находятся в обороте, значительно снизилась.Раньше обрабатывалось более 700 тыс. гектаров, а теперь – даже с учетом роста - лишь около 140 тыс.«Дополнительно выделено 68 млн рублей на ввод новых земель – чтобы муниципалитеты имели возможность межевать, ставить на кадастровый учет и т. д. Этот тренд будет продолжаться. Есть огромный потенциал», - отметил председатель «аграрного» комитета.Для аграриев Бурятии по-прежнему очень актуальна проблема диспаритета цен между сельхозпродукцией и тем, что необходимо для ее производства (удобрения, техника, ГСМ и др.). Ресурсы, в которых нуждаются сельхозпроизводители, стремительно дорожают.«Стратегически, мы видим, что необходимо менять подходы к господдержке и увеличивать ее», - сказал Семен Матхеев.«В советское время продовольственное зерно было 19 копеек, в дизельное топливо 7 копеек», - поделился воспоминаниями Владимир Павлов.Господдержка, которую получают аграрии на посевную, сейчас компенсирует небольшую часть их затрат.Депутат Матхеев констатировал, что низкие цены на зерно на фоне роста цен на топливо, средства защиты растений, запчасти, ставок по кредитам и т. д, снижают рентабельность производства, конкурентоспособность отрасли.«Прогнозы дальнейшего развития у наших аграриев крайне осторожные», - признали на заседании Совета Хурала.Добрая новость для аграриев – пошло возрождение «БурНИИСХа». Этот НИИ с давних пор занимался выведением качественных районированных, засухоустойчивых сортов зерновых для растениеводов республики (и не только для них). Много лет «БурНИИСХ» находился в упадке. Но после смены руководства ситуация стала меняться в лучшую сторону.«В следующем году институт обещает полностью закрыть потребность республики в семенном материале тех сортов, которые нужны в наших условиях», - порадовал Семен Матхеев.Депутаты заинтересованно и всесторонне обсудили подготовку к посевной. И в Хурале продолжат отслеживать положение.Владимир Павлов рекомендовал «аграрному» комитету во главе с Семеном Матхеевым во время весенних полевых работ провести выездные совещания в районах Бурятии, где идет посев зерновых, посадка картофеля, овощей, ознакомиться с ходом работ аграриев, условиями их работы, положением с техникой, поговорить с механизаторами, полеводами. Он рекомендовал включить такие выездные совещания в план работы комитета.