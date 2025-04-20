Россия останавливает все боевые действия на Украине

Пасхальное перемирие продлится с 19 апреля до 00:00 21 апреля. Об этом сообщил 19 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.



«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — с ссылкой на Владимира Путина сообщает сайт Кремля.

В Бурятии весьма позитивно отреагировали на мирную инициативу российского президента.

- Перемирие может стать важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта, - полагает улан-удэнский политический эксперт Борис Дамбиев. - Многое сейчас зависит от администрации президента США Дональда Трампа. Которая рассматривает возможность официального признания российского контроля над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в частности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эта уступка обсуждается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию устойчивого мира.



Для Бурятии по словам Дамбиева, «мирное урегулирование вооруженного конфликта на Украине не менее актуально, чем для страдающих от обстрелов ВСУ приграничных субъектов РФ, поскольку очень много бойцов из республики сейчас находятся в зоне СВО и хотят возвращения домой к своим семьям».