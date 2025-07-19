Политика и власть 19.07.2025 в 16:12

Главный спасатель Якутии попал под уголовное дело

Чиновника подозревают в приписках в проведении поисково-спасательных работ
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Текст: Иван Иванов
Главный спасатель Якутии попал под уголовное дело
Фото: Номер один

В Якутии следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего руководителя  государственного бюджетного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Как сообщает портал «Саха-лайф», речь идёт об Иннокентии Андросове, руководителе учреждения. 

Предварительно установлено, что в сентябре 2024 года учреждение направило в адрес министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) письмо с приложением подделанного заявления от вымышленного родственника без вести пропавшей в июле 2024 года жительницы г. Якутска о расширении зоны её поисков, что стало фиктивным предлогом для проведения поисково-спасательных работ с привлечением воздушного транспортного средства. На основании подложных документов заместителем председателя комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики был разрешен вылет вертолета. 
В действительности вместо поисково-спасательных мероприятий сотрудниками учреждения на территории г. Якутска проводилось тестирование оборудования коммерческой организации с незаконным привлечением воздушного средства, которое может быть привлечено только в аварийно-спасательных и поисково-спасательных целях. 

Таким образом по версии правоохранительных органов, из государственного бюджета похитили порядка 420 тысяч рублей. Без вести пропавшая женщина до настоящего времени не найдена.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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