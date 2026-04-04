Экономика и бизнес 04.04.2026 в 14:01

В Бурятии с пониманием восприняли новость об остановке конвейера АвтоВАЗа

В условиях падения спроса на покупку автомобилей это решение было ожидаемым
Текст: Иван Иванов
В России начали останавливаться производства: в конце апреля «АвтоВАЗ» временно прекратит производственную деятельность. Об этом сообщает портал «Автоньюс». Сотрудники будут отправлены в обязательный отпуск, что обусловлено снижением потребительского спроса и накоплением готовой продукции на складах. Далее, как сообщила пресс-служба автопроизводителя, завод свернет производство в мае 2026 года, а также в период с 27 июля по 16 августа в связи с плановым корпоративным отдыхом. Руководство предприятия заявляет, что вынужденная пауза вызвана необходимостью плановой модернизации производственных мощностей.

Жители Бурятии сдержанно восприняли известие о временной заморозке производства.

«Зачем заполнять склады продукцией без соответствующей реализации, если есть возможность остановиться и заняться разработкой новых моделей? По-моему мнению, менеджмент завода продемонстрировал дальновидный подход с точки зрения оптимизации производственных процессов», — высказал свое мнение Сергей Самойлов, продавец подержанных автомобилей с авторынка на ул. Приречная.

Добавим, что остановка «АвтоВАЗа» — это не просто временное прекращение работы отдельных цехов или переход на сокращенную рабочую неделю. Речь идет о полной остановке всех сборочных линий, что на заводе классифицируется как «продленный период отдыха».

Первый квартал 2026 года стал для «АвтоВАЗа» критическим, продемонстрировав ухудшение ситуации даже по сравнению с предыдущим годом: продажи снизились еще на 17%. Основная проблема заключается в резком падении спроса на некогда популярные модели, особенно Lada Vesta. За первые два месяца текущего года продажи этой модели упали на 60%, а в марте — на 41%. Стоит отметить, что сравнение проводится с 2025 годом, когда динамика продаж «Весты» также была отрицательной. Нынешние объемы продаж, составляющие около 4 тысяч автомобилей в месяц, — это лишь треть от пиковых показателей модели (например, в апреле и мае 2024 года).

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе–марте 2026 года продажи легковых автомобилей Lada сократились на 17,4% (до 63 837 единиц). Производственный план «АвтоВАЗа» на 2026 год был установлен на уровне 400 тысяч единиц. Однако, при сохранении текущих тенденций, к концу года завод сможет реализовать лишь около 250–260 тысяч автомобилей.

Фото: «Номер один»

