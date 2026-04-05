В Улан-Удэ проходит чемпионат по стрельбе из лука

4 апреля на главном лукодроме Бурятии начались соревнования по стрельбе из лука. В ходе чемпионата открылся чемпионата республики определятся те, кто поедут на соревнования России. Принимают участие 170 спортсменов.





На торжественной церемонии открытия вручили удостоверения и значки мастера спорта России. Среди них спортсмены СШОР № 9, 10, 12, 15