Глава Бурятии обосновал обнуление сроков Владимира Путина

По его словам, такая поправка нужна, чтобы обеспечить стабильность





- Основная дискуссия ведется по обнулению президентского срока. Это, мне кажется, нужно наиболее четко объяснять и проговаривать, что на самом деле происходит. Мы же не назначаем Владимира Владимировича на 2024 год автоматом. Эта поправка дает возможность президенту еще раз пойти на выборы. Кому не нравится – можно пойти проголосовать за любого кандидата. Это возможность еще раз заявиться, это не автоматическое продление, - объяснял глава Бурятии Алексей Цыденов журналистам и блогерам свою позицию по отдельным поправкам в Конституцию России.

По его словам, если эту поправку не принять, то будет понятно, что полномочия Владимира Путина прекращаются в 2024 году. И это понимание будет иметь множество неприятных последствий.- Это значит, что сейчас начнется дележка власти. То есть одни начнут кучковаться, другие выставлять кандидатов, делиться на группы влияния, - пояснял Алексей Цыденов. - На уровне государства если начнется такая борьба за власть, то до 2024 года можем совсем расшатать страну.Также он рассказал о возможных последствиях на международной арене.- И турки, и США будут точно знать, что Владимир Владимирович точно уходит… И все наши позиции международные, все возможности до 2024 года резко просаживаются. А сама возможность, что президент в 2024 году может заявиться на выборы, заставляет всех собраться, - говорил глава. - Поэтому эта норма о возможном продлении защищает государство до 2024 года от того, чтобы не было какой-то разбалансированности, обеспечивает стабильность и устойчивость как внутри страны, так и в международных отношениях.Также Алексей Цыденов рассказал о других поправках, таких как уравнивание МРОТ и прожиточного минимума:- Прописывание этих условий в Конституции – это и другое бюджетное планирование, и ориентир для бизнеса. В нынешних условиях, когда штормит всю экономику в мире, это особенно важно.Кроме того, он обратил внимание на поправки, касающиеся сохранения культурного и языкового многообразия, что актуально, учитывая дискуссии последних лет относительно развития бурятского языка. И на норму, указывающую, что брак в России – это союз мужчины и женщины.- Еще в Конституцию прописывается норма, которая напрямую защищает интересы людей. Это то, что служащие высокого уровня не имеют права быть гражданами другой страны или иметь вид на жительство... Если от твоей работы зависит судьба людей, судьба страны, то у тебя не должно быть никакого запасного аэродрома, - пояснял Алексей Цыденов. - У власти в стране должны быть люди, которые за эту страну переживают, и смотрят на нее, как на свою Родину, а не как на место заработка.Фото: пресс-служба главы Бурятии