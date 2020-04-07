Депутаты попросили главу Бурятии усилить меры поддержки бизнеса

Малый и средний бизнес, пострадавший от ограничений, предлагают освободить от налогов





Группа депутатов Хурала Бурятии направило письмо в адрес руководителя республики Алексея Цыденова.

Кроме того, депутаты просят главу Бурятии направить на рассмотрение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева еще ряд предложений. В их числе перенос срока уплаты НДС за 4-й квартал 2019 года до 31 декабря 2020 года, «обнуление» ставки НДС с 1 апреля по 31 декабря и полная отмена уплаты страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году.





В нем народные избранники отмечают большую работу, проделанную главой по поддержке экономики республики, пострадавшей из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.«Мы поддерживаем ваши решения и предлагаем дополнительно расширить меры поддержки», сообщают в письме депутаты.Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от ограничительных мер, предлагается отсрочить уплату региональных налогов за 2019 год до конца 2020 года, а также освободить их от уплаты в 2020 году УСНО, ЕНВД, НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество организаций и налогов по патентной системе.Также предлагается освободить все физические лица от уплаты имущественных налогов за 2019 год и увеличить меры социальной поддержки детям войны.Фото: «Номер один»