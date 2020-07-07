Депутаты Хурала не хотели отпускать Валерия Доржиева

Против его отставки проголосовали 10 народных избранников





Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о досрочной отставке председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Валерия Доржиева, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Рассматривая вопрос, депутаты поинтересовались у коллеги, чем вызван его уход.Как рассказал Валерий Доржиев, Олимпиада в Токио перенесена на следующий год, и он намерен плотно заняться подготовкой к ней спортсменов республики. По словам депутата, его отставка согласована с главой Бурятии и спикером Хурала.Народные избранники поблагодарили коллегу за проделанную работу и также как и в случае с Петром Носковым предложили наградить медалью «За развитие парламентаризма».Впрочем, нашлись и те, кто выступил против его ухода.- Наш комитет проголосовал против, и я хотел, чтобы остальные проголосовали против отставки. Вы можете принести огромную пользу на своем посту, - обратился к Валерию Доржиеву депутат Намсарай Намсараев.По итогам тайного голосования 51 депутат поддержали отставку коллеги, 10 высказались против его ухода.Фото: «Номер один»