Депутаты Хурала не хотели отпускать Валерия Доржиева

Против его отставки проголосовали 10 народных избранников
Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели вопрос о досрочной отставке председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Валерия Доржиева, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.
Рассматривая вопрос, депутаты поинтересовались у коллеги, чем вызван его уход.
Как рассказал Валерий Доржиев, Олимпиада в Токио перенесена на следующий год, и он намерен плотно заняться подготовкой к ней спортсменов республики. По словам депутата, его отставка согласована с главой Бурятии и спикером Хурала.
Народные избранники поблагодарили коллегу за проделанную работу и также как и в случае с Петром Носковым предложили наградить медалью «За развитие парламентаризма».
Впрочем, нашлись и те, кто выступил против его ухода.
- Наш комитет проголосовал против, и я хотел, чтобы остальные проголосовали против отставки. Вы можете принести огромную пользу на своем посту, - обратился к Валерию Доржиеву депутат Намсарай Намсараев.
По итогам тайного голосования 51 депутат поддержали отставку коллеги, 10 высказались против его ухода.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?