Для начала решения проблемы грязного воздуха в Улан-Удэ нужно 15 миллионов

Однако небольшую в рамках бюджета сумму пока не могут изыскать





На рабочем совещании комитета Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии вновь обсуждалась проблема загрязнения воздуха в Улан-Удэ.

Как пояснил председатель комитета Анатолий Кушнарев, для контроля состояния атмосферного воздуха в Улан-Удэ необходимо разработать систему сводных расчетов загрязнения. Для этого необходимо порядка 15 миллионов рублей. Однако бюджетная заявка Минприроды на разработку этой программы не финансируется последние два года.- Скоро начнется отопительный сезон, снова Улан-Удэ войдет в «десятку» грязных городов России. Необходимо изыскать средства на разработку расчетов и финансирования уже в этом году, - подчеркнул парламентарий. – Но самое главное, без этого документа мы не сможем попасть в федеральную программу «Чистый воздух». Для решения этих вопросов создана межведомственная комиссия, куда вошли представители исполнительных органов власти, общественности, ученые, в том числе четыре депутата Хурала. Работа начата.По словам министра природных ресурсов РБ Алексея Хандархаева, результаты сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха применяются «для предвидения фонового уровня загрязнения». В последний раз работы проводились семь лет назад. Тогда было установлено, что самыми значимыми предприятиями с точки зрения объема выбросов являются ТЭЦ-1 (33%), ТЭЦ-2 (19%), Улан-удэнский энергетический комплекс, включающий 38 муниципальных котельных в черте города (18,5%).- Выбросы крупных предприятий не создают повышенной концентрации бензапирена. Основным источником бензапирена в воздушном бассейне являются котлы и печи частного сектора, а также небольшие котельные, работающие на угле в период отопительного сезона. В городе расположено около 45 тысяч частных домовладений, - рассказал Алексей Хандархаев.«Черное небо» над Улан-Удэ не лучшим образом влияет на состояние здоровья горожан. Замминистра здравоохранения Наталья Логина, отметила, что негативное воздействие загрязненного воздуха является причиной роста не только хронических заболеваний органов дыхания, но и приводит к злокачественным образованиям. В их структуре 14 процентов занимают опухоли легких. Смертность от злокачественных образований органов дыхания традиционно стоит на первом месте.Есть и другие источники загрязнения воздуха. К ним относится и автотранспорт. На сегодня в Улан-Удэ зарегистрировано 143 тысячи автомобилей, которые вносят свою негативную лепту.- Кроме того, мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки также загрязняют атмосферу, выделяя вредные вещества. На следующей неделе наш комитет планирует провести совещание, на котором обсудим полигоны ТКО, - отметил Анатолий Кушнарев.Еще одним шагом для решения проблемы загрязнения воздуха в Улан-Удэ является развитие электрического транспорта – трамваев и электромобилей. Для этого депутатами Хурала принят закон об освобождении в 2020 году от транспортного налога владельцев электромобилей.Кроме того, на совещании шла речь о внедрении альтернативных источников отопления для населения - пеллетов, сжиженного газа, электричества. Рассматривается вопрос о субсидировании расходов на отопление, чтобы побудить граждан переходить с использования сырого угля на экологически чистые виды топлива. К ним относится, например, бездымный уголь. Тестовая партия от компании СУЭК уже поступила в Улан-Удэ. По словам зампреда комитета по ЖКХ администрации города Александра Тюрюханова, при сжигании бездымного угля вредные выбросы в атмосферу снижаются в несколько раз.- Мы выезжали в Красноярск, чтобы более детально изучить применение бездымного угля. Будем проводить мониторинг этих выбросов и смотреть эффективность применения такого топлива, в том числе и для отопления частных домов, - отметил он.Из республиканского бюджета выделено около 9 млн рублей на разработку предварительного технического задания по реконструкции одной котельной в городе, на которой и опробуют бездымный уголь.Подводя итоги совещания, Анатолий Кушнарев еще раз обратил внимание на важность разработки сводных расчетов и заверил, что комитет продолжит работать над данным вопросом и не только для Улан-Удэ.- Есть ряд районов республики, в которых существует проблема загрязнения воздуха. Нам важно знать, в каком объеме требуется финансирование на разработку данного документа, чтобы уже на сентябрьскую сессию выйти с инициативой, - сказал он.Фото: «Номер один»