Центризбирком «обидел» главу избиркома Бурятии

Ивайловский получит самое маленькое вознаграждение за голосование по Конституции
Центризбирком России обнародовал постановление о выплате дополнительного вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию. Оно будет выплачено членам Центральной избирательной комиссии РФ, а также председателям избирательных комиссий регионов.
Как следует из документа, все руководители региональных избиркомов получат вознаграждение в соответствии с «размером ведомственного коэффициента». У большинства из них этот коэффициент составляет 2,5, то есть они получат дополнительно по две с половиной ежемесячных зарплаты. У нескольких руководителей коэффициент выплат равен 2. И лишь у двух глав избиркомов – Бурятии и Ненецкого автономного округа – коэффициент равен «единице».
Если с Ненецким округом все понятно – он стал единственным регионом, проголосовавшим против поправок, то чем «провинился» Дмитрий Ивайловский не совсем ясно. Ведь явка в Бурятии составила 65,5%, а поправки поддержали почти 72% проголосовавших. Это, конечно, не «чеченский» результат, но на фоне целого ряда других регионов Бурятия выступила вполне неплохо.
Фото: «Номер один»
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