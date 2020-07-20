Центризбирком «обидел» главу избиркома Бурятии

Ивайловский получит самое маленькое вознаграждение за голосование по Конституции





Центризбирком России обнародовал постановление о выплате дополнительного вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию. Оно будет выплачено членам Центральной избирательной комиссии РФ, а также председателям избирательных комиссий регионов.