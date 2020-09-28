В Бурятии назначен новый межрайонный прокурор

Приказ об этом подписал Генпрокурор России







Приказом Генерального прокурора России на должность Северобайкальского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Павлов.

Андрей Павлов окончил Бурятский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с июля 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Бичурского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Еравнинского, Кяхтинского и Заиграевского районов, заместителя Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.С января 2018 года состоял в должности прокурора Муйского района.Фото: «Номер один»